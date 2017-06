Policajki Vahidi Tihić se sudi za napad na starca, a ona pretučena

Odbrana Vahide Tihić, policajke iz Sarajeva, kojoj se u Prijedoru sudi za napad na starca iz potkozarskog sela Jutrogošta, i danas tvrdi da je slučaj farsa.

Nakon jutrošnjeg ročišta, njen advokat, ponovo, pita – kako je moguće da je krivac za napad neko ko je, ustvari, dobio batine od onoga ko ju je tužio? Slučaj je zainteresovao javnost jer se Vahida Tihić izjašnjava kao Srpkinja a optužena je za napad na osamdesetogodišnjeg starca, takođe Srbina. Skoro godinu i po dana sve je na sudu. Danas je odbrana pozvala svjedoka, ortopeda, koji je potvrdio da je optužena, ustvari, pretučena. Njen advokat uvjerava da slučaj ima drugu pozadinu.

“Vahida Tihić se na sudu izjašnjavala kao Srpkinja, kao osoba koja govori srpski, piše ćirilicu, to je sve zbog toga da ona ne bi mogla dići ruku na starca srpske nacionalnosti, za nju je to svetinja. To joj je uzeto za minus u Sarajevu i onda je disciplinski kažnjena da nisu sačekali da se završi ovaj postupak”, rekao je Dušan Tomić, advokat Vahide Tihić.

Sve se odigralo prije dvije godine u Jutrogošti, nadomak Prijedora, gdje je Tihićeva bila u posjeti prijateljima. Čula je galamu u komšiliku i sa službenim pištoljem koji je, kao policajac, imala pravo da nosi, krenula da vidi šta se dešava. Odbrana tvrdi da je naišla na starca koji joj se neprimjereno obratio a zatim počeo da je udara štapom. Rekla mu je da radi u policiji a advokati uvjeravaju da nije htjela da se suprostavlja starijem muškarcu. Međutim, prema zapisniku o incidentu ispala je kriva pa joj se sad sudi za napad na starca.

“Zahvaljujući ćerki advokatici i nekoliko nestručnih i nekorektnih policajaca došlo se do ovoga što nije korektno i pravedno. Sve govori o jednom da kažem tragičnom i bezboraznom ponašanju određenih struktura koji žele da kazne Vahidu zbog njenog odnosa prema životu i prema radu u policiji”, izjavio je Tomić.

Osamdesetogodišnjak, koji je tužio Tihićevu, ranije je ispričao da mu je ona prijetila zbog toga što je istjerao kokoške njenih poznanika iz svoje bašte. U prijavi je naveo da je ona uperila pištolj u njega i da je instiktivno reagovao kad je oborio jer se plašio za svoj život. Suđenje policajki, zbog ugrožavanja bezbjednosti, nastavlja se četvrtog jula. Njen advokat tvrdi da takav slučaj još nije vidio.