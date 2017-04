Policajci jure svinje koje šetaju Londonom! VIDEO

Posao policajaca nije nimalo lak, ali ponekad situacije u kojima se nađu predstavnici zakona znaju da budu i veoma komične.

Da je tako, pokazala je situacija koja se prije nekoliko dana desila u istočnom dijelu Londona.

Dvojica policajaca snimljena su kako u prestonici Velike Britanije po ulici jure nikoga drugog do ogromne svinje!

Ovaj kratki video izgleda kao scena iz neke komedije, ali je u pitanju stvaran događaj.

Pogledajte kako je to izgledalo!

When police try to catch a pig on the loose in London 🐷 pic.twitter.com/gCsv1he25P

— BBC News (UK) (@BBCNews) April 13, 2017