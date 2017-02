Policajac ukrao trafo težak tri tone

Ekrem Krupić, policajac Policijske stanice (PS) Sanski Most, koji je uhapšen prije nekoliko dana, predat je nadležnom tužiocu na dalje postupanje.



Zajedno s njim je uhapšen i predat Tužilaštvu saučesnik Almedin Halkić, radnik na Autootpadu “Dedo”.

Kako saznaje Dnevni avaz, za uhapšenog policajca tražiće se mjera određivanja pritvora. Policijski narednik Krupić sumnjiči se za tešku krađu i zloupotrebu položaja i ovlasti.

On je sa Halkićem organizirao i izveo krađu opreme iz firme “ECO CAT” u naselju Husimovci kod Sanskog Mosta.

Iz hale ove firme u maju 2016. godine ukraden je trafo čija je vrijednost 45.000 KM i dva kompresora.

Jedan od kompresora tokom istrage pronađen je na Autootpadu „Dedo“ u neposrednoj blizini firme „ECO CAT“.

Vjerovatno je to i bio razlog da je juče u PS Sanski Most priveden i vlasnik Autootpada, Rajif Karajković, inače odbornik SDA u opštinskom veću Sanski Most .

Dijelovi trafoa teškog oko tri tone pronađeni su tokom istrage.

