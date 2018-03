Policajac biciklom obilazi Evropu

Kada nije na poslu na biciklu je. Mladen Malić načelnik je Odjeljenjea za informaciono komunikacione tehnologije Policijske uprave Doboj, ali dane godišnjeg odmora provodi putujući svijetom na dva točka. Sve je priča, počelo kao borba sa viškom kilograma, a onda se rodila ljubav. Kondicije je bilo, jer je ranije prošao Jednicu za podršku.

“Već dugi niz godina ja se bavim raznim sportovima, pa je došao na red i bicikl. Probao sma bicikl, svidio mi se, probao sma putovanje biciklom, pa mi se i ti doplao, ranije 2014. sam prvi put otputivao do Beča i Bratislave biciklom to je bilo oko 1.100 kilometara ta ruta bilo je dovoljno za početak”, priča Malić.

Uslijedilo je putovanje u Krakov, 2015. Naredne godine obišao je Prag. Prošle, Pariz. To je do sada i najzahtjevnija dionica koju je prešao.

“Prošle godine pošto je to i bila najduža ruta koju sam prevezao oko 3.100 km je bila najzahtjevnija dosad one ranije su bile oko 2.000 km. Prošle godine je bilo malo fizički najzahtjevnije i zbog dužine rute i zbog konfiguracije terena, brdovit teren, vjetar, kiša, sve su to uslovi koji otežavaju vožnju”, rekao je Malić.

Ni u narednoj mu neće biti lako. Krajnja destinacija je Oslo. Na put za Norvešku se sprema krajem maja.

“Pripremam se da putuem oko 150 km dnevno otprilike, standardnu opremu nosim, opremu za kampovanje za kišu. Planiram za neke tri do tri i po sedmcie, planiram negdje praviti pauze od dan ili dva kad naiđem na neko lijepo mjesto”, istakao je Malić.

Sa putovanja donosi samo lijepe uspomene. Često su one vezane za susrete sa ljudima sa kojima dijeli hobi.

“Bilo je jedan zanimljiv susret sa starijim osobama. Znači to je da nema ograničenja kad su godine u pitanju, životna dob ništa ne znači, u Mađarskoj smo sreli bicikliste koji putuju iz Engleske za Budimpeštu, dvoje je bilo preko 70 godina jedno preko 80 godina”, istakao je Malić.

Svaki dan vožnje biciklom kroz nepoznate staze je kaže novi izazov. Zahtijeva dobru fizičku pripremu, ali uzvraća jednako dobrim osjećajem. Putovanja ne planira mnogo unaprijed. Samo izabere rutu kojom nije išao i zemlju koju nije vidio, spremi bicikl, par ili dva patika i avantura krene.