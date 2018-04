Pokušaj hakovanja fejsbuk stranice “Pravda za Davida”

Administrator Facebook grupe “Pravda za Davida” objavio je jutros na ovoj stranici da su tokom noći, u više navrata, primijetili pokušaj obaranja grupe, odnosno hakovanja stranice.



Iz grupe pozivaju na mir, dostojanstvo i apolitičnost.

“Mir, dostojanstvo, bez politike, strpljenje, poštovanje, bez vrijeđanja na nacionalnoj osnovi, vjeri, svako ko nemisli tako nek napusti grupu, svako ko na bilo koji način proba zloupotrebiti, grupu “Pravda za Davida”, biće odgovoran lično meni, ja želim istinu i pravdu, i grupa “Pravda za Davida” isto to želi. Idem do kraja, idemo do kraja, ko ne želi nek istupi”, napisao je Davor Dragičević u grupi.