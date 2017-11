Pokriti kameru na laptopu?

PornHub: Kako do boljih filmova, baš po vašoj mjeri

Mnogi ljudi pokrivaju kamere na svojim laptopima. Kako stvari stoje, iza toga ne stoji bezrazložna paranoja.



Među njima je i osnivač Fejsbuka Mark Zakerbeg, te bivši direktor FBI Džejms Kami, koji je u nedavnom intervjuu izjavio da je “uvijek pametno stavljati traku preko kamere”.

Takođe, svijet je obišla Zakerbergova fotografija iza čijih leđa se vidi njegov laptop sa trakom preko kamere. Iako je sasvim logično da će hakeri pokušati da dođu do njegovog i računara direktora FBI, pitanje je da li i “običan svijet” treba da ih se pribojava.

Jedan od motiva mogla bi biti ucjena, budući da haker može da vas snimi u nekom nezgodnom trenutku i to iskoristi za iznudu. Jedini način na koji to može učiniti je da uspostavi kontrolu nad cijelim računarom. To znači da je ta hakerska procedura slična drugim oblicima napada na daljinu i uključuje navođenje korisnika da klikne na lažni link. Tako računar instalira program, koji napadaču omogućava pristup.

Ne nadajte se da ćete prepoznati šta se dešava, tako što ćete videti LED lampicu pored objektiva kamere. Možete se zaštititi tako što ćete zaklopiti laptop ako ga ne koristite, preuzimati najnovija ažuriranja anti-virus i ostalih bezbjednosnih programa, redovnim čišćenjem računara od malvera i izbjegavanjem otvaranja neprovjerenih linkova.

Ako i poslije svih mjera predostrožnosti strahujete od špijuna, prelijepite kameru baš kao što je to Zakerberg uradio.