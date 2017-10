Pokrenula ketering indijske hrane u Banjaluci

Još dva mjeseca do kraja radova u banjalučkom parkiću

Indija – zemlja bogate istorije i kulture. Zemlja velikih kontrasta koja danas ima jednu od najbrže rastućih ekonomija u svijetu, ali i veliku stopu siromaštva.

Zemlja koja je veliki uticaj ostavila i na druge države i kulture. Zemlja koja se stanovnicima ovih područja čini dalekom i nepoznatom ali koja je danas nikad bliža. Možemo je osjetiti kroz hranu koju priprema Jelica Tejić Ramić, koja je u Banjaluci nedavno pokrenula ketering indijanske kuhinje sa željom da ovu bogatu i egzotičnu zemlju predstavi i nama.

Ideja o keteringu se prema Jeličinim riječima razvijala postepeno da bi se konačno početkom godine i počela realizovati.

„Indijska kuhinja je bila ‘ljubav na prvi pogled’! Do otkrića šta je indijska hrana, došla sam preko supruga koga sam upoznala tada, pre 20-ak godina. On je nekoliko godina živeo i radio u Indiji. Od tada do danas neprekidno traje ta ljubav, učenje i posvećenost prema indijskoj hrani“, započinje priču Jelica za eTrafiku i dodaje da se trenutno u ponudi nalazi tradicionalna vegetarijanska hrana koja je prilagođena našoj kulturi pa je manje ljuta i začinjena.

Zbog raznovrsnosti klime i reljefa, te kulture i istorije, indijska kuhinja se danas razlikuje od područja do područja i zasnovana je na raznovrsnim začinima, voću i povrću. Činjenica da je većina stanovništva Indije izuzetno pobožna i da prati tradiciju, uslovila je i to da se meso rijetko konzumira pa je indijska kuhinja velikim dijelom vegetarijanska. Zbog bogatih kulturnih veza sa drugim državama ova kuhinja je još uvijek pod uticajem velikih promjena. Istu promjenu je doživjela i Evropa onoga trenutka kada je iz ove, druge po redu najmnogoljudnije države na svijetu, donijela začine po kojima je Indija poznata širom svijeta.

„Postoji mnogo činjenica koji definišu posebnost indijske kuhinje. Ovaj način ishrane je najstariji na svetu. Prvi pisani recepti datiraju još od pre 4.000 godina. Međutim, nju ne karakteriše samo to što je deo drevne kulture, već i to da indijska jela imaju lekovit uticaj na čovekov organizam. Pre svega, presudnu ulogu imaju začini koji se koriste i njihova termička obrada. Svaki začin ima svoje terapeutsko dejstvo. Na primer: svima je poznato dejstvo djumbira ili kurkume na ljudski organizam. I jedan i drugi su začini iz tradicionalne indijske kuhinje. Zanimljivo je spomenuti još i to da se u indijskoj kuhinji ne koristi ni beli ni crni luk, već smola, čiji miris i ukus podseća na luk, a zove se asafoetida. Obrok indijske kuhinje pruža potpuni užitak kako vizuelni tako i za nepce“, nastavlja priču naša sagovornica i dodaje da je radni dan pun dimamike jer postoji mnogo detalja koji se prilikom pripreme hrane moraju ispoštovati.

Trenutno se indijska hrana može naručivati svakodnevno i to u dva termina: do 11 časova i do 16 časova. Iako je zasnovana na principu keteringa, hrana se priprema i isporučuje i za manji broj ljudi. Kako Jelica tvrdi, već su dobili stalne mušterije koji uživaju u mirisima i ukusima ove egzotične kuhinje.

„Ima ljudi koji su sumnjičavi pošto nisu takvu hranu nikada probali. Ali ima i onih koju su oduševljeni što je indijska kuhinja sada dostupna u našem gradu, jer su to negde u inostranstvu imali priliku da probaju, itd. Mislim da ljudima na našim prostorima treba malo više vremena da prihvate drugačiju kulturu ishrane“, završava Jelica priču.

Indijsku hranu možete naručiti i vi, te donijeti dašak Indije u vaše domove. U budućnosti bi mogli svjedočiti i otvaranju prvog restorana indijske hrane u Banjaluci, ali će se to desiti tek kada glas o ovoj hrani dopre do svih onih koji je vole ili prosto žele da isprobaju nešto novo.

Kratak vodič kroz indijsku kuhinju

Simbol indijske kuhinje je vjerovatno začin kari koji predstavlja mješavinu čak i do 30 različitih sastojaka odnosno mljevenih začina. Garam masala – još jedna mješavina začina a sastojci se razlikuju od regije do regije. Jelica tvrdi da je indijska kuhinja bogata raznim jelima poznatim širom svijeta. Neki od specijaliteta su:

Samosa – vegetarijansko jelo koje predstavlja tijesto prženo na ulju, a punjeno raznim povrćem.

Čatni – umak intenzivnog ukusa koji se služi kao dodatak raznim jelima od mesa, tijesta ili pirinča.

Raita – salata koja se u Indiji konzumira za vrijeme ljeta. Osnova je jogurt sa pikantnim začinima i mentom.

Parathe – pecivo koje je poznato u cijeloj Indiji koje se najčešće pune krompirom, karfiliom ili sirom.

Halava – jedan od najpoznatijih indijskih slatkiša. Pravi se od pšeničnog griza u kombinaciji sa začinima i voćem.

Lasi – tradicionalni frape napravljen od šećera ili meda, voća i jogurta.

Čakli – pecivo napravljeno od rižinog brašna koje se tradicionalno konzumira u toku Diwali festivala.

