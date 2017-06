Pogledajte u kakvom je stanju konstrukcija Zelenog mosta u Banjaluci

Sanacija Zelenog mosta uveliko traje,a radovi bi, kako je ranije najavljivano trebao da budu gotovi 30. juna.

Tokom sanacije i otkrivanja konstrukcije utvrđena su značajnija oštećenja Zelenog mosta.

Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju preporučio je da se motorni saobraćaj na Zelenom mostu potpuno zabrani.

Gradske vasti su, ipak, procijenile da bi zatvaranje tog mosta izazvalo ogromne saobraćajne gužve, te da će pronaći rješenje kako bi se hitnim intervencijama po preporukama Instituta most održao u fukciji. Obećali su i da će Zeleni most postati prioritet te da bi već iduće godine, ukoliko budu obezbijeđena budžetska sredstva, biti izgrađen most sa dvije saobraćajne trake i pješačkim stazama.

Međutim, građani Banjaluke na društvenim mrežama i na ulici često komentarišu stanje Zelenog mosta i njegovu rekonstrukciju. Mnogi su, poručuju, jako zabrinuti za bezbjedost te navode da će izbjegavati da automobiom preaze preko mosta.

Da je konstrukcija dotrajala dokazuju i fotografije konstrukcije koja je poprilično oštećena, a na pojedinim mjestima čak i napukla.

Očekuje se da će nakon sanacije nadežne službe utvrditi da li je most bezbijedan ili ne i da li su saobraćajne gužve, koje bi nastale njegovim zatvarajem, veći probem od eventuane tragedije koja bi se moga desiti ukoliko konstrukcija popusti.

(ATV)