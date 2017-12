Pogledajte šta je princ Džordž poželio za Božić! FOTO

Princ i budući kralj Džordž uputio je pismo Božić Bati u kom je napisao da bi želio da dobije policijski automobil za Božić.

Naime, njegov otac, vojvoda od Kembrdiža princ Vilijam uspio je da tokom puta u Finsku preda zahtjev svog četvorogodišnjeg sina upravo Božić Bati.

