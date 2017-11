Pogledajte raspravu o pravosuđu Tegeltije i Perića VIDEO

Moja najveća greška je tvoj izbor, poručio je predsjedniku VSTS Milanu Tegeltiji sinoć u TV duelu sudija Suda BiH Branko Perić.



Nakon međusobnih optužbi, Tegeltija i Perić su razmjenili oštre riječi u duelu na TV1.

– Kažete, kakav je to pravosudni sistem gdje su tri glavna tužioca? Pa nismo ih mi birali gospodine Periću, vi ste izabrali. Svi su stupili na dužnost kada ste vi bili tamo – poručio je Milan Tegeltija Branku Periću.

Na što je Perić odgovorio “Moja najveća greška je tvoj izbor. Došao si, nisi imao pet odluka. Iza tebe ne stoji nikakav kredibilitet. Sve što si uradio si upropastio”.

Tegeltija: “Ja imam dokumente sa sjednica na kojima ste vi izabrali Meddžidu Kreso. Zašto ste mene onda izabrali?”

– Mislio sam da si mlad čovjek, da imaš potencijal, znaš jezike i poznaješ tehnologiju. Šta si ti uradio? Gdje ti je iskustvo u upravljanju? Nisi imao nikakvo iskustvo, tvoje iskustvo je kafana i harmonika. Niko u Banjaluci ne zna šta si ti uradio – poručio je sudija Branko Perić, prenosi N1.

Na šta je Tegeltija upitao Perića “Je l’ vam to argument? To što sam u studentskim danima svirao klavijature?”.

Perić je kazao kako iza sebe ima 30 godina rada.

– Ja imam 30 godina rada iza sebe. Ne možeš me ti diskreditovati. Bavite se Mektićem, a svi ste obnovili mandate u Savjetu. To su sve tvoji ljudi – rekao je on.

Na to je Tegeltija odgovorio “Vi ste jedan klasični špekulant. Ja vas ne mislim vređati, ja samo govorim kako jeste”.

Nakon toga sudija Branko Perić je kazao da nikada nije bio u neprijatnijoj situaciji u životu.

– Ja nikad nisam bio u neprijatnijoj situaciji i nisam vodio ovakav dijalog na ovakav način. To je samo dokaz da je institucija pala na dno. Nijedno strateško pitanje nisu stavili na dnevni red. Pravosudni sistem je katastrofa. Tužilaštvo je uništeno, bave se stopiranjem istraga, Mektićem, dnevnicama, svojim mandatima, autima. To je sramota, ja to nisam izmislio, ti to dobro znaš. Ja ne znam zašto pokrećeš ta pitanja uopšte – kazao je on.

Na njegove riječi, odgovorio je Tegeltija: “Sva ću pitanja pokrenuti! Imate problem jer pričate sa čistim čovjekom”.