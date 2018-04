Pogledajte prve snimke Sirije nakon bombardovanja! FOTO/VIDEO

Na društvenim mrežama pojavile su se prve fotografije i snimci napadnutih područja u Siriji.

Trupe SAD, Francuske i Velike Britanije bombardovale su noćas Siriju. Više od 100 projektila ispaljeno je sa mora i iz vazduha. U napadu je povrijeđeno troje ljudi, saopštile su sirijske vlasti, a pričinjena je velika materijalna šteta.

I dalje nije potpuno jasno koji ciljevi su gađani. Dok Pentagon tvrdi da su gađani samo objekti u kojima se proizvodilo hemijsko oružje, Rusija tvrdi da su mete bili i vojni i civilni objekti.

#BREAKING – First footage of destroyed Barzah Scientific Research Facility. No protective clothing was necessary to visit the site as no chemical weapons are manufactured, stored or used in the facility. Destroyed today by #US, #UK and #French cruise missile strikes. pic.twitter.com/qPAwGEM5pv

— SURA (@AlSuraEnglish) April 14, 2018