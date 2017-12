Pogledajte program “Zimske čarolije” koja počinje u Banjaluci!

“Zimska čarolija”, kao dio turističke ponude Grada Banja Luka za novogodišnje praznike, počinje u srijedu, 13. decembra i sve do 15. januara 2018. godine, do kada traje, ponudiće brojne sadržaje zabavnog karaktera.

Za samo otvaranje manifestacije, u srijedu u 17 časova, najavljeni su koncerti Dječijeg hora „Vrapčići“ i „Pinkovih zvjezdica“ (plato ispred Muzeja savremene umjetnosti RS), kao i 3D svjetlosna atrakcija “BLink” u parku kod Narodnog pozorišta RS, a koju pripremaju mladi arhitekti iz „Istraživačkog centra za prostor“.

Uz ove, pripremljeno je još kreativno-zabavnog i edukativnog programa, uglavnom namijenjenog najmlađim, a koji će realizovati udruženja građana na lokacijama kod Narodnog pozorišta RS i Muzeja savremene umjetnosti RS. Tu su brojne edukativne radionice, zabavno-muzičke igre za djecu, maskenbal, dječiji koncerti i brojni drugi sadržaji.

Želja Grada je da se ponudi bogatiji novogodišnji programski sadržaj za djecu i roditelje u našem gradu.

Od svakodnevnih dešavanja na platou ispred Muzeja savremene umjetnosti RS, tu su mini teatar Trba i Dugi (lutkarsko pozorište sa predstavom, koja se otvori i traje tri minute) u organizaciji Društva filmskih i televizijskih autora Dokumentarista; zatim glumačke, slikarske, muzičke i radionice jezika, kao i fizičke aktivnosti radnim danima od 17 do 20 časova, vikendima od 11 do 15 časova (Udruženje za edukaciju i kreativni razvoj DEA NIKA); Udruženje građana Egzit centar, radnim danima od 17 do 20 časova i vikendima od 13 do 16 časova organizuje radionice: izrade predmeta od gline, pakovanje poklona, izrada novogodišnjih čestitki i ukrasa, ukrašavanje jelke, podjela promo paketića, nagradne igre, demo časovi, edukacija oralne higijene, izrada dekupaž predmeta; u bejbi kutku “Ana” prodavaće unikatne igračke izrađene od drveta (radno vrijeme od 11 do 21 čas).

Bogat program odvijaće se svakodnevno i na bini postavljenoj na platou ispred Muzeja savremene umjetnosti RS, a kompletan raspored dešavanja možete pogledati ovdje.

Kod Narodnog pozorišta RS, Udruženje građana “Građanska inicijativa” organizuje sajam rukotvorina (od 22. decembra), a po zavšetku tog sajma na istoj lokaciji Udruženje žena „Duga“ predstaviće svoje aktivnosti, uz tradicionalno pijukanje za djecu za božićne praznike. Kreativci će na štandovima kod Pozorišta prodavati svoje unikatne radove.