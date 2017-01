Pogledajte po kojim nadimcima su poznati političari iz BiH

Među bh. političarima mnogo je onih koji imaju nadimke. Duhoviti ili uvredljivi – nadimci su tu, ali malo je onih koji o njima žele javno govoriti.

Jedan državni parlamentarac ne krije vrlo zanimljivu priču. To je delegat u Domu naroda Mario Karamatić (HSS), koji je otkrio za Avaz.ba kako ga je u mladosti dugo pratio nadimak Sunny Boy (sunčani dječak). Dobio ga je kada je kao dječak odlučio da učestvuje u jednoj od brojnih radnih akcija u nekadašnjoj državi.

“Prvog dana su mi dali kramp ili neku lopatu. Trebali smo iskopati rupe za neke sadnice. Bilo je vruće i naporno. Rekao sam da sam dobio sunčanicu kako bih se spasio tog kopanja. Prebacili su me na neke lakše poslove, da budem u logistici, a oni koji su znali šta je iza svega prozvali su me Sunny Boy. Dugo me pratio taj nadimak i kroz kasnije školovanje i rad, a u međuvremenu se nekako sam od sebe i izgubio”, iskren je Karamatić.

Poslanika SDA u Predstavničkom domu BiH Šemsudina Mehmedovića čak i u zvaničnim obraćanjima u parlamentarnoj sali poslanici znaju osloviti sa Šemso, što njemu i nije uvijek drago. Za razliku od njega, na nadimak Lazo se ne ljuti poslanik u Predstavničkom domu Državnog parlamenta Lazar Prodanović, kojeg i pojedini novinari oslovljavaju tako.

Državni delegat Sifet Podžić (DF) kaže da nema nadimak, kao i poslanik Borislav Bojić (SDS) kojeg, ipak, kolege oslovljavaju često s Boro. Poznato je da poslanik BPS-a Zaim Backović nosi nadimak Zagi. Poslanika SDP-a Sašu Magazinovića odmilja zovu Sale.

Mnogi zvaničnici kriju nadimke

Zanimljivo je da predsjednik DF-a i državni poslanik Željko Komšić, zvanično, nema nadimka, ali su ga u posljednje vrijeme, zbog poštapalica po kojima je prepoznatljiv u javnim istupima, prozvali “Ma, hajte molim vas!”

Izabrani zvaničnici u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti FBiH mahom kriju svoje nadimke, ali su novinari ipak saznali za neke od njih. Najviše ih je iz SDP-a, iz čije centrale je potvrđeno da se lider te stranke i aktuelni poslanik u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta Nermin Nikšić odaziva na Neka ili Neko. Njegove kolege iz poslaničke klupe i bivši federalni ministri Zukan Helez i Damir Mašić su Zule i Maške.

Još jedan poslanik SDP-a u ovom domu i bivši direktor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ima upečatljiv nadimak. Ime mu je Rusmir Mesihović, a nadimak Šanko. Šef Kluba SDP-a u Predstavničkom domu Elvir Karajbić odaziva se na Karabaja, dok je nadimak poslanika DF-a Dževada Adžema – Oskar.

“Imao sam tetka u Sarajevu koji je dolazio redovno da nas posjeti na selu. Jednom sam mu rekao da ću, iako još dijete, doći u Sarajevo, a on mi je odgovorio da će me, ako uspijem, predložiti za Oskara. Kada sam ipak došao u Sarajevo, rekao mi je: Ne moraš ga ni dobiti, ti si Oskar”, objasnio je Adžem.

Šef Kluba SBB-a u Predstavničkom domu Nasir Beganović ima čak tri nadimka!

“Siro sam za najužu porodicu, prijatelje i komšiluk, a Bega za ostale poznanike. Kada me neko oslovi nadimkom Gigant, onda znam da su to moji prijatelji s fakulteta, jer su me za vrijeme studija tako nazivali”, kazao je Beganović.

Nadimci političara u Srpskoj: Vožd, Vule, Milun…

U Republici Srpskoj najpoznatiji nadimak ima njen predsjednik. Zahvaljujući svojim duvanskim vezama za vrijeme rata Milorad Dodik je dobio nadimak Mile Ronhil, ali taj nadimak polako pada u zaborav, jer je u međuvremenu Dodik svojim ponašanjem zaradio na desetine drugih koji se vežu za njegov način vladanja, pa je jedan od najpoznatijih bio i Vožd iz Laktaša, dok se tek očekuje da dobije najnoviji u skladu s američkim sankcijama.

Nekadašnjeg člana Predsjedništva BiH Nebojšu Radmanovića (SNSD) zovu Krepo, a lidera SDS-a Vukotu Govedaricu njegovi Gačani oslovljavaju s Vule, ali s prepoznatljivim dugim akcentom na prvom slogu. Šefa radikala Milanka Mihajilicu zovu Milun. Mihajilica za „Avaz“ kaže da je to još od djetinjstva.

“Igrali smo se na selu i jedan od bratića me je tako prozvao. Ne sjećam se šta je bio povod, ali pamtim da su taj nadimak svi odjednom prihvatili i tako me zovu već decenijama”, kaže Mihajilica.

Među aktuelnim političarima u Krajini najpoznatiji nadimak nosi Cazinjanin i zastupnik u Skupštini Unsko-sanskog kantona Ekrem Prošić (DF), kojeg zovu Maršal.

Njegov stranački kolega Farko Hodžić nosi nadimak Hodža. Zastupnik SDP-a Željko Mirković poznatiji je po nadimku Grga. Bivši federalni zastupnik NSRzB-a Hasan Samardžić iz Cazina okitio se nadimkom Prkos. Federalnog zastupnika Asima Kambera (SDA) iz Sanskog Mosta, ponajviše poznatog po rušenju generala Armije RBiH Mehmeda Alagića i dvodecenijskom vladanju u ovom gradu, narod je prozvao Asim Bonaparta.

Mujo Beganović iz Cazina poznat je kao Letva otkako je prije skoro dvije decenije udario letvom osnivača i predsjednika SBiH Harisa Silajdžića, koji je nosio nadimak Lepi.

Aktuelni premijer USK Husein Rošić (SDA) poznat je i po nadimku Roške, a gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića prijatelji zovu Šuki. Federalni zastupnik Esad Bašagić (SDA) nosi nadimak Straha, a tako se zvao bataljon u prošlom ratu kojim je komandovao.

Aktuelnog predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Senada Alića (SDA) rodbina, prijatelji i kolege zovu Šiljo. On kaže da mu to ne smeta.

“Kada me neko zovne Senade, često zaboravim da se obraća meni. Od malih nogu me zovu Šiljo, što i nije loše, kakvih sve nadimaka ljudi imaju. Ovaj nadimak dobio sam jer sam bio manji, a brži od svih s kojima sam igrao lopte. Govorili su da sam kao šilo i na kraju ostao Šiljo”, objašnjava Alić.

Među onima koji se posebno ponose svojim nadimkom u TK najpoznatiji je, svakako, načelnik Gračanice Nusret Helić Daso. Bez nadimka ne ide ni u predizbornu kampanju, a dobio ga je, kažu, jer se u školi rado „pravio dasa“ i s takvim ponašanjem nastavio i u politici.

Bivši predsjednik Vlade TK Senahid Šaković, također iz Gračanice, poznat je kao Sikira, jer u razgovoru voli da „odsijeca“. Predsjedniku KO SDA TK Mirsadu Kukiću politički podanici tepaju Kuko, po čemu ga sve češće prepoznaju i politički protivnici. Aktuelni ministar zdravstva u TK Bahrudin Hadžiefendić poznat je kao Bato, a nadimak su mu dale starije sestre.

Aktuelni premijer FBiH Fadil Novalić, kako se saznaje, nema nadimak, ali ima imenjaka i prezimenjaka koji živi u Stranjanima u Zeničko-dobojskom kantonu.

S druge strane, Novalić se postarao da svom najužem timu u Vladi da nadimak, a on glasi – TNT tim.

Imenjaci političara: Bilo je zanimljivih situacija

Kada je riječ o imenjacima i prezimenjacima, zanimljivo je da su, umjesto na adresu bivšeg člana Predsjedništva BiH i predsjednika DF-a, mnogi građani BiH pisali Željku Komšiću, čovjeku bh. korijena koji danas živi kod Koprivnice u Hrvatskoj, blizu mađarske granice. Otac mu je iz Parževića kod Kiseljaka, gdje i danas ima dosta familije. Poruke iz BiH dobiva putem društvenih mreža.

“Tu je možda i odgovor za isto prezime. Nas Komšića ima puno i posvuda, ali to su istorijski razlozi i ponekad se mora vratiti daleko unatrag. A što se tiče imenjaka, političara, ljudi su me mijenjali s njim. Većinom su mi se obraćali da možda riješim ovakvo ili onakvo pitanje, pa sam im objašnjavao. Većih neugodnosti nisam imao”, kaže Željko Komšić.

Nekadašnji bošnjački član Predsjedništva BiH i osnivač Stranke za BiH rođen je u Brezi, ali i Goražde ima svog Harisa Silajdžića. Trenutno živi u Sarajevu, gdje studira elektrotehniku. Kaže da mu je drago što nosi ovo ime i prezime.

“Bilo je različitih situacija zbog mog imena, ali nisu se zbijale nikakve ‘goleme’ šale. Na primjer, kada me prozivaju negdje i kad spomenu ime, svako se u sali ili učionici okrene da vidi ko je prozvani Haris Silajdžić. Ili kada se našalim da mi je Haris Silajdžić amidža, neki i povjeruju. A naravno da među nama nema nikakvog krvnog srodstva”, kazao je Haris Silajdžić.

Nermin Nikšić iz Travnika imao je mnogo zanimljivih situacija u životu, posebno u vrijeme dok je njegov mnogo poznatiji imenjak obavljao dužnost premijera FBiH. U društvu u kojem bi se predstavio ubrzo bi ga oslovljavali s “premijeru”, a neke je poslove završavao brže nego inače.

“Zvao sam restoran da rezerviram mjesto. Tražili su mi ime za rezervaciju, a kad sam rekao, odgovorili su veoma ljubazno i brzo: ‘Može, gospodine’. Valjda su mislili da ih premijer zove”, pojašnjava Nikšić.

Meša Selimović i Džemal Bijedić

Ime poznatog pisca Mehmeda Meše Selimovića nose brojni bh. građani. Tako u Tuzli živi Mehmed Selimović (25), koji je u društvu svima poznatiji kao Meša. Rodom je iz Podrinja, a radi kao zaštitar.

“Svi me zovu Meša, ali ime nisam dobio po piscu, nego po pokojnom stricu. Međutim, bilo je dosta prilika da ljudi zastanu kad kažem da se zovem Meša Selimović te me pitaju jesam li ime dobio po piscu, što mi bude drago”, kaže Meša Selimović iz Tuzle.

Imenjaka ima i nekadašnji predsjednik Saveznog izvršnog vijeća bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) i Titova desna ruka, kako su mnogi govorili, Džemal Bijedić, koji je zajedno s suprugom Razijom i još šest članova posade poginuo u avionskoj nesreći 18. januara 1977. godine na brdu Inač kod Kreševa.

Njegov imenjak rođen je 23. septembra 1984. godine u Dubrovniku, a s roditeljima je živio u Trebinju sve do 1991. godine. Nakon rata iz Dubrovnika je otišao za Ameriku, u Misuri, gdje radi kao vjerski službenik pri policiji, zadužen za vjerska pitanja muslimana.

“Moj deda i Džemal Bijedić bili su dalji rođaci. Moja porodica je iz Trebinja i Hercegovine. Ljudi često ne vjeruju da se zovem tako kako se zovem pa im moram pokazati ličnu i vozačku da se sami uvjere”, kaže Džemal Bijedić.

Herceg više nije Brko

Kada je sredinom sedmice pred novinare izašao premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenko Herceg, svi su ostali u šoku. Jer, Herceg je obrijao brkove koji su mu bili zaštitni znak tokom cijele dosadašnje političke karijere, a praktično nakon skoro dvije decenije, zbog čega su mu prijatelji i dali nadimak Brko.

Tako su Hercega brojne kolege u čudu gledale, a mnogi nisu ni slušali šta govori, već su samo buljili u njega. Također, bilo je i onih koji su prokomentarisali da Herceg izgleda puno mlađe, ali prednjačili su komentari kako bi mu bilo bolje da vrati prijašnji izgled.