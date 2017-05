Pogledajte novi spot Dubioza kolektiva: “Himna generacije”

Novi album Laibacha – Also Sprach Zarathustra

Novi videospot benda Dubioza kolektiv za pjesmu “Himna generacije” objavljen je putem društvenih mreža. Riječ je o dugo očekivanom prvom singlu s novog albuma koji će svjetlo dana ugledati krajem ove godine.

“Nakon što nas godinama neosnovano optužuju da predstavljamo ‘legitimni glas izgubljene generacije’, mi smo odlučili da konačno zloupotrijebimo tu kvalifikaciju i napravimo prigodnu muzičku numeru o toj temi. Na ovim prostorima je omiljena sportska disciplina sekiracija na duge staze dovedena do savršenstva i ova regija je dala niz svjetskih šampiona u super teškoj kategoriji. Sekiramo se neselektivno, neprekidno i prilikom sekiracije ne diskriminiramo teme po važnosti i mogućem utjecaju na vlastite živote. Sekira nas sve, od ugroženosti južnoameričkih prerijskih oposuma do mogućeg termonuklearnog rata na korejskom poluostrvu, od izbora Trampa za predsjednika SAD-a do izbora na takmičenju za najveći pjevački talent mjesne zajednice Zabrđe. Ako su neke manje važne ljudske opsesije poput ljubavi prema ženama ili alkoholu opjevane u bezbroj pjesama, onda i ljubav prema sekiraciji zaslužuje makar jednu”, poručuju iz Dubioze.

Spot za pjesmu “Himna generacije” sniman je u Sarajevu, a u snimanju spota učestvovalo je 400 statista volontera koji su se javili na poziv benda objavljen putem društvenih mreža.

“Bilo je to jedno od najmasovnijih snimanja na području sarajevskog kantona još od epskih prizora iz filma ‘Valter brani Sarajevo'”, poručuju iz Dubioze.

Dodaju da je u nekoliko je navrata za potrebe snimanja blokirana glavna gradska ulica, što je, naravno, izazvalo dodatnu ‘sekiraciju’ vozača koji su bili pogođeni obustavama prometa.

“Trenutno se bend, statisti i ekipa koja je snimala spot sekiraju kako će se spot svidjeti gledaocima i koliko će pregleda imati na YouTubeu”, kažu iz najpopularnijeg bh. benda.

(Klix.ba)