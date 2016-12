Pogledajte nevjerovatan kiks golmana iz BiH VIDEO

Nekadašnji golman Sarajeva koji se jedno vrijeme povezivao i sa nastupom za reprezentaciju Bosne i Hercegovine Matej Delač napravio je katastrofalnu grešku na gostovanju njegovog Muskrona kod Klub Briža.

Posljednjeplasirana ekipa belgijske Jupiler lige sinoć je gostovala lideru u okviru 21. kola, a gosti su poveli u 8. minuti kada je pogodio Nkaka.

Navijači Muskrona, koji nisu imali mnogo razloga za slavlje ove sezone, s obzirom na to da je njihova ekipa upisala samo tri pobjede do sada, su se ponadali da će “skinuti skalp” lideru, no da se to ne desi pobrinuo se Delač.

U 61. minuti Van Rijn je šutirao iz slobodnog udarca sa više od 30 metara poprilično loše i činilo se kako će golman rođen u Gornjem Vakufu bez problema uhvatiti loptu, no ona mu je prošla “kroz ruke” i završila u mreži.

Koliko je taj pogodak psihički destabilizirao Delača, ali i cijelu ekipu, dovoljno govori to što je Delač i drugi put vadio loptu iz svoje mreže samo sedam minuta kasnije kada je Vosen pogodio za konačnih 2:1.