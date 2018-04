Pogledajte mete američkih raketa u Siriji! FOTO

Vojske SAD, Velike Britanije i Francuske izvele su noćes raketne udare u Siriji, kao odgovor na navodni hemijski napad u Dumi, u kojima su gađana skladišta hemijskog oružja i naučni istraživački centar.

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se naciji i rekao da je napad posljedica neispoštovanog obećanja Rusije.

“Dvije hiljade trinaeste predsjednik Putin je obećao svijetu da će garantovati eliminaciju hemijskog oružja Sirije. Asadov nedavni napad, i današnji odgovor, direktan su rezultat neispunjenog obećanja Rusije. Rusija mora da odluči da li će nastaviti tim mračnim putem, ili će se pridružiti civilizovanim nacijama kao snaga stabilnosti i mira. Nadam se da ćemo se jednog dana složiti sa Rusijom, možda čak i Iranom, a možda i ne”, rekao je Tramp.

Odmah poslije Trampovog govora, oko tri sata poslije ponoći, u Damasku su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost, a nedugo zatim su se čule i prve detonacije. Agencije su javile da je u sirijskoj prestonici pogođen naučni centar koji se u posljednje vrijeme često povezivao sa razvojem hemijskog naoružanja.

U Homsu su pogođena dva objekta, skladište hemijskog oružja zapadno od samog grada, i još jedno skladište i komandni centar nedaleko.

Američki zvaničnici izjavili su da je izvršeno “100 udara u jednom napadu”, dok je sekretar za odbranu Džejms Matis rekao da se radi o jedinstvenom napadu, i da za sada SAD ne planiraju nove udare.

Mediji su prenijeli da je u noćašnjem napadu učestvovao najmanje jedan brod koji se nalazi u Crvenom moru. Velika Britanija podigla je četiri RAF aviona “tajfun” sa Kipra, a prema izjavama američkih zvaničnika napad je u najvećoj mjeri izveden krstarećim raketama “tomahavk”.

Breaking: Another explosion in #Syria pic.twitter.com/8T1vfqjEd3

Ruska pvotivvazdušna odbrana nije odgovorila na napad, dok su Moskovski zvaničnici saopštili da ni jedan od savezničkih projektila i aviona nije ušao u zonu koju brane ruske snage.

Ipak, na napad je odgovorila sirijska protivvazdušna odbrana. Prema izjavama zvaničnika iz Damaska i navodima sirijskih medija, oboreno je 13 raketa ispaljenih sirijskoj vazdušnoj bazi u Dumairu, istočno od Damaska.

BREAKING: Footage of Syrian air defences taking out an incoming #US-led force’s cruise missile over Damascus. pic.twitter.com/iSPrrt14Na

— Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) April 14, 2018