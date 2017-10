Pogledajte ko je provozao Đokovića u autu od milion dolara VIDEO

Najbolji srpski teniser Novak Đoković sreo se u Monte Karlu sa legendarnim vozačem Formule 1 Mikom Hakinenom i nije propustio vožnju u Meklarenu, automobilu vrijednom više od million dolara.

Đoković je sa komšijom iz Monaka, koji je dva puta osvajao titulu Formule 1, obišao jedan krug po Monte Karlu.

Novak je iskoristio priliku da vidi model koji u osnovnoj opremi vrijedi 1.150.000 dolara, ali i da ga “Leteći Finac” odbaci do restorana.

Guess who was my co-pilot yesterday? #inzdr @inzdrapp pic.twitter.com/r0NZJ5KVQn

— Mika Häkkinen (@F1MikaHakkinen) October 27, 2017