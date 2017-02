Pogledajte ko je novi Cecin princ VIDEO

Najveća balkanska zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović našla se u ulozi snježne kraljice u najnovojim spotu za pjesmu “Nevinost”, a pored nje u spotu se istakao i mladić koji je glumio njenog princa.

Aleksandar Petrović (28) iz Niša diplomirao je menadžment i do sada nije radio na ozbiljnijim projektima, pa je iznenađen interesovanjem medija za njega.



On se modelingom se bavio ranije, ali je prestao da odlazi na kastinge, jer su oni većinom održavani u Beogradu.

“Ja se nešto i ne bavim modelingom. Ranije, prije nekih šest godina, bio sam u agenciji, ali bez obzira na interesovanje agencija iz Milana i Turske, poslije nekog vremena sam prestao da dolazim na kastinge zbog putovanja iz Niša do Beograda. Nisam baš maneken, nisam radio ništa ozbiljnije. Imam taj profil na Instagramu koji mi je prozor gdej ja sebe mogu da promovišem i tu su se uglavnom i interesovali za mene”, objašnjava Aleksandar.

On je poslije fakulteta radio razne poslove, ali je i dalje u potarzi za stalnim zaposlenjem.

“Diplomirao sam menadžment, a prije toga sam bio na geografiji, ali sam odlučio da se prebacim, jer sam u menadžmentu video neku perspektivu za posao. Radio sam i kao promoter, ali to je to, nikakav ozbiljniji posao nisam radio. Trenutno tražim posao”, kaže Cecin princ.

Pošto više nije bio ni u jednoj agenciji, iznenadio se kad su pjevačicini saradnici stupili u kontakt s njim.

“Ja ranije nisam poznavao Cecu. Bio sam na njena dva koncerta u Nišu zato što je volim, volim njenu muziku, slušam je od malih nogu. Do saradnje je došlo tako što su me njeni saradnici našli preko Instagrama, dopao sam im se, kontaktirali su me, pa je i ona vidjela o kome se radi. Ja sam bio malo u čudu, iskreno, jer nije to bilo koji pjevač, ipak je Ceca u pitanju, a zna se da je ona najveća zvijezda. Tek poslije nekog vremena sam povjerovao da je sve to stvarno”, iskren je bio Aleksandar.

Osim što je uživao na snimanju spota, on je fasciniran i Cecom, koja je na njega ostavila veliki utisak.

“Ceca je fantastična žena. Toliko je prelijepa u prirodi, još ljepša nego na televiziji. I ovako kao osoba je prešarmantna, duhovita, opuštena, ne kažu bez veze da su najveće zvijezde najnormalnije. Oduševljen sam, bukvalno”, nije skrivao svoje oduševljenje.

Mnogi Aleksandrovi poznanici bili su pozitivno iznenađeni kada su ga vidjeli u spotu, jer se prije toga nije hvalio da je najveća balkanska zvijezda izabrala baš njega za ovu ulogu.

Nova Cecina pjesma:

“Bili su svi iznenađeni, jer ja ništa nisam pričao, pošto sam poštovao dogovor da to bude u tajnosti. Naravno, znali su članovi porodice i najuži krug prijatelja. Poslije spota, fotografija i tekstova na portalima svi su iznenađeni. Ne ispuštam telefon iz ruke, svi su oduševljeni, mnogo je pozitivnih komentara i čestitki”, objašnjava on.

Prvi pokazatelj za to je broj pratilaca na Instagramu koji se nevjerovatnom brzinom uvećava.

“To je nevjerovatno. Ja nisam mogao da ispratim šta mi sve stiže na Instagramu. Poslije one fotografije sa Cecom zapratilo me je više od 2.000 ljudi i taj broj se i dalje povećava. Dobijam mnogo lijepih poruka”, priča i dalje šokirani mladić.

Kao što se i očekivalo, među ljudima koji su ga zapratili, većina su djevojke, koje su počele i da mu se javljaju preko ove društvene mreže.

“Pišu mi, zovu me na upoznavanje, ostavljaju brojeve. Naravno da mi prija ta pažnja. Mene su djevojke i ranije primećivale, ali poslije ovoga se baš je poraslo interesovanje, kaže Aleksandar kroz smijeh.

Na sreću svih tih djevojaka, Aleksandar nije zauzet, iako postoji djevojka koja ga je zainteresovala u tom smislu prije nego što je spot objavljen.

“Trenutno nemam devojku, ali imam jednu u planu. Nju sam upoznao prije ovoga, tako da ćemo vidjeti šta će biti tu. Status je za sada „solo“.

Na njegovom profilu na Instagramu uočljivo je i da pazi na fizički izgled i da posjećuje teretanu.

“U teretanu nisam išao baš često dok sam studirao, ali nema pravila. Ako mi se trenira, idem redovno, ako ne, onda pravim pauzu. Ali prvenstveno treniram zbog zdravlja, fizički izgled jeste bitan, ali mi je fizička aktivnost važnija”. objašnjava Aleksandar.

“Tražiću još posao u struci, a ovo je ispalo tako neočekivano. Kako kažu ljudi, kad se tako spontano stvari dešavaju, ispadne najbolje na kraju, pa ćemo videti šta će biti iz svega ovoga”, kaže mladić koji je imao tu privilegiju rijetkih da bar na jedan dan bude Cecin princ.

