Pogledajte ko će da dijeli bogatstvo Hju Hefnera!

Uprkos tome što je posljednjih pet godina bila u braku sa Hjuom Hefnerom, njegova 60 ljeta mlađa udovica Kristal Haris (31) neće naslijediti ništa od bogatstva medijskog magnata, procijenjenog na 101 milion dolara. S obzirom na to da su potpisali predbračni ugovor, Hef treću suprugu nije ni naveo u testamentu.

“Ju Es vikli” je 2013. objavio da će bogatstvo osnivača “Plejboja” biti podijeljeno između njegovih četvoro djece (ćerke Kristi i sinova Dejvida, Marstona i Kupera), Univerziteta Južna Kalifornija i raznih dobrotvornih organizacija. Mada je Kristal izostavljena iz Hefove posljednje volje, ona će, ipak, “biti zbrinuta”.

Multimilioner i plejboj Hefner upoznao je Kristal 2008. godine, na zabavi povodom Noći vještica u čuvenoj “Plejboj vili” u Los Anđelesu. U to vrijeme on je živio u vili sa čak sedam djevojaka. Kristal je zaprosio na Badnje veče 2010, ali ga je ona ostavila pet dana prije planiranog vjenčanja 2011.godine.

Vjerenički prsten od 90.000 dolara prodala je upola jeftinije na aukciji, a slavnom radijskom i TV voditelju Hauardu Sternu je rekla da je samo jednom imala seks sa Hefnerom i da je trajao – dvije sekunde! Ipak, 2012. su se pomirili i vjenčali.

Hefner će biti sahranjen na groblju Vestvud spomen-park u Los Anđelesu, pored najljepše holivudske plavuše Merilin Monro, njegove omiljene “zečice” koja je 1953.godine ukrasila naslovnicu prvog broja “Plejboja”. Grobno mjesto lijevo od Merilin kupio je još 1992.godine za 75.000 dolara (mjesto iznad prodato je 2009. anonimnom kupcu za 4,6 miliona dolara).

“Džej Leno mi je rekao da bi, ako sam već toliko platio grobno mjesto, trebalo da budem iznad Merilin, a ne pored nje”, ispričao je Hefner 2000.godine u intervjuu za “Plejboj”.

“Ali meni je poetično to što ćemo biti sahranjeni na istom mjestu. Vjerujem da će to što će me pokopati pored legende Holivuda učiniti da se osjećam posebnim. Imam još mnogo prijatelja koji počivaju u Spomen-parku Vestvud, džezer Mel Torme, model Doroti Straten i najbolji džez bubnjar na svijetu Badi Rič, na primjer”, pojasnio je tada Hefner.

