Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za 1. maj

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti sunčano i toplo uz temperaturu do 23 stepena Celzijusova i razvoj oblaka tokom popodneva i mogućnost za poneki pljusak.

Jutro će biti svježe i pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i istoku ponegdje magla. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Poslijepodne doći će do razvoja oblaka i mogućnost za rjeđu pojavu kratkotrajnih pljuskova na istoku i sjeveroistoku.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do osam, na jugu oko 10 stepeni Celzijusovih. Dnevna temperatura vazduha od 18 do 23, na jugu do 25, a u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 2. maja, ujutro će biti manje hladno sa umjerenom oblačnošću. Tokom dana na zapadu i sjeveru pretežno oblačno sa mogućnošću kratkotrajne kiše ili pljuska, a od centralnih predjela na istok i jugu pretežno sunčano.

Jutarnja temperatura vazduha od dva do osam, na jugu oko 11 stepeni Celzijusovih. Dnevna temperatura vazduha biće od 17 do 22, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 3. maja, ujutro će biti promjenjivo oblačno, a na jugu vedro i sunčano. Tokom dana biće prijatno toplo uz malu ili umjerenu oblačnost i pretežno sunčano. Samo na krajnjem sjeveroistoku uz razvoj oblaka ponegdje može biti pokoji pljusak sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura vazduha od pet do 10, u višim predjelima oko dva stepena Celzijusova. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 18 do 25, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 4. maja, ujutro će biti umjereno i pretežno oblačno ponegdje sa kišom na zapadu i sjeveru u ostalim krajevima suvo. Tokom dana vrlo nestabilno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom u većini krajeva.

Jutarnja temperatura vazduha biće od pet do 12, a dnevna od 16 do 23, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab i promjenjiv ili južni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Srpskoj i FBiH danas je oblačno, sa sunčanim intervalima.

Temperatura vazduha u 15.00 časova: Bjelašnica dva, Čemerno, Kalinovik pet, Han Pijesak sedam, Čajniče osam, Mrakovica, Sokolac 10, Kneževo, Manjača, Foča, Gacko 11, Majevac, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Bugojno, Sarajevo, Tuzla 12, Nevesinje, Krupa na Uni, Šipovo 13, Kotor Varoš 14, Banja Mlječanica, Doboj, Rudo i Livno 15, Srbac, Novi Grad, Banjaluka, Prijedor, Bijeljina i Zenica 16, Neum 18, Bileća 20, Mostar 21, a Trebinje 22 stepena Celzijusova.

(Srna)