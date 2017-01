Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u naredna četiri dana

Prognoza vremena za naredna četiri dana.

U ponedjeljak 30.01.2017., na sjeveru, kao i po kotlinama centralne i istočne Bosne sa maglom i niskim oblacima. U ostatku naše zemlje sunčano.Vjetar, slab, promjenljivog smjera. Jutarnje temperature od -12 do -6, na jugu od -1 do 4, a dnevne od -2 do 4, na jugu od 8 do 12 °C.

U utorak 31.01.2017., jutro u većini područija sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Do kraja dana i u večernjim satima naoblačenje sa sjeverozapada. Padavine se očekuju u večernjim satima i u noći sa utorka na srijedu. U područjima iznad 1200 m sa susnježicom i snijegom, a u nižim sa kišom. Jutarnje temperature od -10 do -4, na jugu od -1 do 4, a dnevne od 1 do 6, na jugu od 7 do 12 °C.

U srijedu 01.02.2017., oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Na istoku, sjeveroistoku Bosne, uglavnom, bez padavina. Na jugu Hercegovine padavina u jutarnjim satima i dio prijepodneva. Jutarnje temperature od -2 do 3, na jugu od 1 do 5, a dnevne od 1 do 7, na jugu od 7 do 12 °C.

U četvrtak 02.02.2017., pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od -2 do 4, na jugu od 1 do 7, a dnevne od 3 do 10, na jugu od 8 do 13 °C.