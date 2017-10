Pogledajte kako su dočekane zlatne odbojkašice (VIDEO)

Žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije pozdravilo je oko 10.000 ljudi na platou ispred Starog dvora u Beogradu.



Izabranice Zorana Terzića odigrale su perfektan turnir u Bakuu i na kraju zasluženo stigle do evropskog zlata. Reprezentaciji Srbije je ovo četvrta medalja na kontinentalnim šampionatima, a druga zlatna, nakon trijumfa 2011. godine u Beogradu.

Srbija je u finalu šampionata Starog kontinenta pobijedila reprezentaciju Holandije sa 3:1 (25:20, 25:22, 18:25, 25:18).

Za najkorisniju igračicu turnira izabrana je Tijana Bošković, dok su se u najboljoj postavi šampionata našle Stefana Veljković i Brankica Mihajlović.

Odbojkašice Srbije stigle su u Beograd oko 19.30 časova, kada su ih na aerodromu “Nikola Tesla” dočekali navijači, prijatelji, roditelji, familije i novinari. Avion je po slijetanju prošao kroz vodeni luk, što se praktikuje kada se odaje posebno priznanje putnicima.

Nakon toga uslijedio je put ka čuvenom “Balkonu” gdje su stigle oko 20.30 časova, a čitav spektakl završen je pola sata kasnije.

– Ovo je sve zbog vas navijača. Јednu stvar nemojte da zaboravite, a znači nam puno. Bez obzira na rezultat, ove djevojke daju svoj makskimum do zadnje kapi znoja, do zadnje kapi krvi. Imajte to na umu svaki put kad igraju – poručio je Terzić.

Tijana Bošković rekla je da se za ovo živi i zahvalalila se svima koje su došli. Izrazila je nadu da će biti još ovakvih prilika, te putila velike pozdrave za Srbiji i Republiku Srpsku.

– Јako teško je naći prave reči, ovo je nešto što svi sanjamo i priželjkujemo. Hvala od srca i Srbiji i Republici Srpskoj i naravano mom Brčkom – rekla je Brankica Mihajlović.

Tijana Malešević se zahvalila prisutnima i navijačima uz poruku da su oni vjetar u leđa, “vi ste ono što nas izdvaja od drugih i što nas stavlja ovdje gdje smo”.

(RTS)