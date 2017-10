Pogledajte kako policajac tuče vatrogasca! VIDEO

Brutalnost španske policije, na dan referenduma u Kataloniji, ostavlja bez teksta, a na meti nisu samo nedužni građani.

Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se kako jedan pripadnik policije, u “punoj ratnoj opremi“, pendrekom udara vatrogasca.

Katalonska vatrogasna služba je angažovana kako bi spriječila nerede, a njeni pripadnici su postavili kordon između španskih policajaca i Katalonaca koji su zagovornici nezavisnosti te pokrajine.

Prethodno su se pojavili snimci na kojima se vidi kako španski policajci tuku Katalonce i spriječavaju ih da odu na biračka mjesta.

