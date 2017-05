Pogledajte kako je Tramp odgurnuo Markovića i stao ispred njega! VIDEO

Na Tvitreru se pojavio snimak današnjeg samita NATO-a na kojem se vidi kako predsjednik SAD-a Donald Tramp gura premijera Crne Gore Duška Markovića kako bi se našao u prvom planu.

Iako su neki lideri na trenutak ostali začuđeni Marković se samo nasmiješio i pravio se kao da se ništa nije desilo.

Pogledajte video!

When @POTUS Donald Trump appears to push his way to the front of a group of world leaders at a Nato meetinghttps://t.co/BWUYlkZJ04 pic.twitter.com/1jbtJkzzWT

— BBC News (World) (@BBCWorld) 25. мај 2017.