Pogledajte kako je Dodik prekrojio mapu Balkana VIDEO

Dodik je u intervjuu za Dojče vele rekao da Republici Srpskoj predstavlja opterećenje činjenica da je Srbija ostala u politici očuvanja teritorijalnog integriteta.



– Da je u onom trenutku Srbija, kada se Kosovo odvojilo, rekla da je to ok, mi bismo se sigurno do sada već odvojili – kaže on.

On je na kraju razgovora nacrtao mapu Balkana kako je vidi – RS i Srbija su ujedinjene, a Kosovo podijeljeno pri čemu sjever pripada Srbiji.