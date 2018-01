Pogledajte kako će ljudi izgledati u budućnosti! VIDEO

Magazin Biznis insajder navodi da ćemo za 1.000 godina najvjerovatnije biti viši, i da prostetički dodaci neće više biti rezervisani samo za osobe sa invaliditetom.

Razni tehnološki dodaci moći će u budućnosti ne samo da poboljšaju naš vid, sluh, i očuvaju naše zdravlje, već bi mogli da nam podare sposobnosti koje do sada nismo imali, poput rendgenskog ili termovizijskog vida.

Čovjek se takođe najvjerovatnije neće mijenjati samo na spoljašnjem planu – naši geni mogli bi da evoluiraju na mikroskopskom nivou tako da imamo što bolje šanse za opstanak.

Zahvaljujući genetičkom inženjerstvu, pojedine bolesti bi mogle i da nestanu, a prosječan ljudski životni vijek da postane duži.

S obzirom na to da Mars dobija 66 odsto manje svjetlosti od Zemlje, kolonizacija Crvene planete mogla bi da dovede do širenja naših zjenica, kako bismo upili što više svjetlosti.

Jačina gravitacije na Marsu takođe iznosi samo 38 odsto jačine gravitacije na Zemlji, što znači da bi ljudi rođeni na toj planeti bili viši.

U slučaju da naučnici nekako uspiju da digitalizuju um, mogli bismo da postanemo i besmrtni.

Pogledajte video!

The future of humans looks pretty weird pic.twitter.com/vvxfHZVxJP

— Tech Insider (@techinsider) January 15, 2018