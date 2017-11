Pogledajte akciju hapšenja dilera u Novom Sadu VIDEO

U Pragu i Novom Sadu uhapšeni pripadnici organizovane kriminalne grupe koja se sumnjiči za trgovinu kokainom saopštio MUP.

Akciju su sproveli služba za borbu protiv organizovanog kriminala i BIA u koordinaciji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i policijom i tužilaštvom Republike Češke.

Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela udruživanje radi vršenja krivičnih djela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšeni su: R. C. (1954) iz Novog Sada, državljanin Crne Gore, S. P. (1977) i B. C. (1978) iz Novog Sada, J. C. (1958), državljanin Srbije i Mađarske i B. B. (1972) državljanin Srbije i Češke.

Hapšenja zbog trgovine kokainom

“Postoje osnovi sumnje da je ova organizovana kriminalna grupa u dužem vremenskom periodu nabavljala i distrubuirala kokain na teritorijama Srbije, Mađarske, Austrije, Italije, Njemačke, Slovačke i Češke i prodavala ga i u drugim evropskim zemaljama”, saopštio je MUP.

C., J. C. i B. B. uhapšeni su u Pragu neposredno nakon primopredaje osam kilograma i 400 grama kokaina, a istovremeno, srpska policija u Novom Sadu, uhapsila je R. C. koji se sumnjiči da je organizator kriminalne grupe i S. P.

Policija je osim kokaina, od petorice osumnjičenih privremeno oduzela oko 110.000 evra i više skupocjenih automobila “porše panamera”, “audi A8”, “mercedes” i druga vozila manje vrijednosti.

Svi osumnjičeni koji su uhapšeni na teritoriji Srbije će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.

Od osumnjičenih privremeno oduzeto oko 110.000 evra

Sinoć su mediji prenijeli da su jake policijske snage od 16 do 19 časova držale blokiranu kuću Radoslava Cvijovića u Novom Sadu. Radoslav Cvijović zvani Cicko dovodi se u vezu sa narko-klanovima.

(RTS)