Poginuo praveći selfi na auto-putu

Njemačka policija saopštila je da je jedan Škotlanđanin poginuo istočno od Hamburga dok se fotografisao za “selfi” zajedno sa dva prijatelja na sred auto-puta.

Policija je saopštila da je 22-godišnjeg mladića oko ponoći udario automobil na auto-putu A24 u oblasti Gudov.

U saopštenju se navodi da su on i njegova dva prijatelja željeli da pređu auto-put i dođu do odmorišta na drugoj strani, ali su stali na sred puta da se fotografišu kada je došlo do nesreće.

Druga dva mladića starosti 21 i 22 godine prebačeni su u bolnicu zbog šoka, prenio je AP.

NJihova imena nisu objavljena.

(Srna)