Poginuo dok je postavljao utičnicu

Milan Prodanović (68), penzionisani električar iz Laktaša, poginuo je od strujnog udara kada je na šupi svog komšije postavljao trofaznu utičnicu.



Tragedija se dogodila juče oko 13 časova na imanju Mladena Ostojić u selu Kriškovci kod Laktaša.

– Prodanović je ranije kod mene sprovodio struju i zvao sam ga da mi postavi trofaznu utičnicu. Isključili smo osigurače, on je sve to spojio i shvatio da je pogriješio u jednoj fazi. Krenuo sam da ponovo iskopčam struju i rekao mi je da nema potrebe da to radim. Pod naponom je nastavio da radi i došlo je do nesreće – kaže Ostojić.

On pretpostavlja da je Prodanović najvjerovatnije izazvao kratak spor, što je dovelo do jakog strujnog udara.

– Nešto je puklo, on je vrisnuo i odletio je nekoliko metara unazad. Odmah sam iskopčao struju i pozvao policiju i Hitnu pomoć. Još nekih pola sata je davao znakove života, ali nažalost ljekari su po dolasku samo mogli da konstatuju smrt – rekao je Ostojić.

Policija je izvršila uviđaj i o svemu obavijestila dežurnog tužioca Zoricu Baroš po čijem nalogu je izvršena obdukcija kojom je potvrđeno da je riječ o nesrećnom slučaju, odnosno da je Prodanović stradao od strujnog udara.

