Podrška generalu Mladiću iz Trebinja i Istočnog Sarajeva

Oštre reakcije na odluku Haškog suda već od podneva stižu iz Republike Srpske, a zvaničnici ne kriju razočaranje.

“Presuda je šamar svim srpskim žrtvama, a generalu Mladiću ne može suditi sud već istorija”, poručuje predsjednik Srpske, koji je izricanje uživo pratio u Palati Republike. Na reveru je nosio značku sa kojom se i Ratko Mladić pojavio u Hagu, a cvijet feniks nije promakao brojnim novinarima.

Dodik kaže da će istorija pokazati da je Haški sud sudio samo Srbima.

“Treba iz udžbenika bar što se tiče srpskih škola izbaciti sve sadržaje o Haškom tribunalu, njegovom postojanju i njegovom djelovanju. Percepcija našeg naroda o Haškom tribunalu je takva da je to mjesto nepravde smišljeno da se srpske žrtve ponovo pobiju, da se tamo dovedu Srbi i da se samo njima sudi”, izajvio je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Ne treba odustati od podrške generalu Mladiću i sve institucije treba da mu pomognu u žalbenom postupku.Poručuje srpski član bh. Predsjedništva. Mladen Ivanić kaže da uprkos haškoj presudi Srpska nema razloga za strah.

“Kada pogledate sve ove stotine godina kazne koje su dobili Srbi i tome dodate podatak da je Haški sud ukupno za sve zločine nad Srbima do sada izrekao svega 50 godina zatvora. To o ovom sudu dovoljno govori. Haški tribunal je umjesto povjerenja donio nepovjerenje. A umjesto pomirenja dovesće do novih političkih sukoba”, rekao je Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva BiH.

Razočarani su i u Vadi Srpske, ministar za boračka pitanja poručuje da je presudom bez dokaza presuđeno cijelom srpskom narodu. Razočaran je i zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Mirko Šarović koji kaže da će presuda ponovo uzbzurkati strasti u Bosni i Hercegovini.

To očekuje i lider SDS-a koji strahuje od novog razdora među, ionako, podijeljenim narodima.

“Onda se logično postavlja pitanje ko je to Srbe ubijao u Bosni i Hercegovini i šta ćemo sa porodicama srpskih žrtava. Svi oni koji misle da na ovaj način možemo da dođemo do pomirenja nalaze se u jednoj velikoj zabludi”, kaže Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

Brojni srpski zvaničnici podsjetili su da je Hаški tribunаl, Srbima dodijelio 1.200 godinа kazni, a svima ostalima 360. To pokazuje da Hag donosi političke i pristrаsne presude poručuje Nedeljko Čubrilović. I potpredsjednik parlamenta kaže da je ishod procesa bio unaprijed planiran.

“Ako ovo posluži za dalje zavađanje naroda i za dalju eskalaciju onda je jasno da taj projekat bratoubilaštva ovde nije završen. Naša je nesreća što su projektanti kao i devedesetih, tako i danas, daleko odavde”, navodi Nenad Stevandić, potredsjednik Narodne skupštine RS.

Svoj revolt presudom pokazali su i građani, koji su se okupili u Trebinju i Istočnom Sarajevu. Pedesetak uglavnom mladih Trebinjaca bakljadom i skandiranjem poslali su poruku podrške ispred spomenika palim borcima u odbrambeno otadžbionskom ratu.

U protestnoj šetnji ulicama Istočnog Sarajeva članovi Udruženja Veterani Republike Srpske nosili su zastave i slike sa likom generala Mladića.