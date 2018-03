Podignuta optužnica protiv nastavnika zbog napastvovanja učenice

Škeljić za ATV: Neka me tuže, prijavljuju me već deset godina!

Banjalučko Okružno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Veselka Krejića, nastavnika srpskog jezika, zbog navodnog napastvovanja učenice u osnovnoj školi u Živinicama kod Kneževa. Nastavnik se tereti za krivično djelo zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje. Krejić je zbog prijave oca trinaestogodišnje djevojčice uhapšen u martu prošle godine.

“Roditelji su bili izričiti, kao i učenici da takav čovjek ne može raditi u toj školi. Ne u toj nego ni u jednoj školi. Žao mi je djevojčice koja je bila predmet i na nesreću toga jutra se zatekla u školi”, rekao je direktor osnovne škole “Vuk Karadžić” u Živinicama kod Kneževa Anđelko Ćelić.

Tokom višemjesečne istrage ispitano je nekoliko djevojčica, koje su ispričale svoja iskustva tokom školovanja. Podignuta optužnica ipak se odnosi samo na jedan slučaj, jer su ostali odbačeni zbog zastare. Prvi napad navodno se dogodio još 1996. godine, ali nije otvoren krivični postupak već samo interna istraga u školi – pa je Krejić vraćen na posao.

Istraga je pokazala da su se napadi dešavali uglavnom u školskoj biblioteci. Navodno, nije u pitanju klasična obljuba već poljupci, zagrljaji i slično.

Samo su rijetki danas htjeli da pričaju o nastavniku – i to samo daleko od kamere. Kažu da se o njegovom ponašanju u školi odavno priča. Za razliku od prije nekoliko mjeseci, ovaj put ni on ne želi pred kameru. Ponavlja da je nevin i upućuje nas na svog advokata.

“Ja tu optužnicu nisa dobio. Međutim, kada posmatram izvještaj policije vezano za prijavu krivičnog djela prema tužilaštvu i ovo za šta je on optužen vidim da se radi o daleko blažem djelu ali same činjenice i okolnosti iz kojeg to djelo proizilazi ja ne mogu, ja i ne znam dok ne dobijem optužnicu pa ću se moći za to izjasniti”, istakao je advokat Mirko Dabić, koji zastupa Veselka Krejića.

Krejić je nakon hapšenja, prvo dobio suspenziju a zatim i otkaz – zbog čega je tužio školu. Trenutno se brani sa slobode.

Zbog osjetljivosti predmeta u banjalučkom Okružnom javnom tužilaštvu u javosti ne žele da komentarišu slučaj. Sada je na potezu Osnovni sud u Kotor Varošu koji bi trebalo da potvrdi optužnicu.