Počinje odbojkaška Premijer liga u BiH

Iza odbojkaša banjalučkog “Borca” je nesto visše od mjesec dana rada na pripremama za novu sezonu. Treniralo se dva puta dnevno, forma se brusila kroz kontrolne utakmice.Kucno je čas i za prvi takmičarski duel u Premijer ligi BiH protiv “Domaljevca”.



Dobru uvetriru za start premijerligaškog nadmetanja, banjalučka ekipa je napravila plasmanom u finale Kupa Srpske. U novu sezonu, Odbojkaski klub “Borac” ulazi i sa novim rukovdstvom, koje igrače nije opteretilo rezultatskom presijom.

“Upravi je ovo prva godina i oni kažu da nam je cilj da izborimo opstanak, odnosno da ne budem pri dnu tabele. Moje mišljenje je da imamo kvalitet da budemo među prve četiri ekipe, da uđemo u plej of sa neke od tih pozicija”, rekao je trener OK “Borac” Mišo Marjanović.

Ono što je konstanta u bh odbojci, ne mijenja se i ni u novoj sezoni. Glavni favorit za osvajanje trofeja na svim domaćim frontovima su odbojkaši “Mladosti” iz Brčkog. Klub koji godinama dominira na ovdašnjoj sceni, nema namjeru da odustane od starih navika.

“Imamo puno novih lica željnih dokazivanja, tako da i ove godine OK “Mladost” ide na odbranu duple krune. Zaslužujemo to i kvalitetom i tradicijom”, rekao je trener OK “Mladost” Brčko Ljubisa Ristić.

U Premijer ligi BiH i ove sezone će da nastupi deset klubova. Novajlije su ekipe “Modriče i “Lukavca”. Kako kažu, akteri, publika će imati priliku da na djelu vidi mahom mlade igrace željne afirmacija.

“Dosta je mladih igrača po klubovima. Evo recimo, ekipa “Modriče”, to su sve njihova djeca uz dva igrača iz starijeg pogona. Slična situacija je i u ostalim klubovima, svi se baziraju na rad sa mlađim igračima. Jer sve što vrijedi, vrlo brzo ode vani. U Srbiju, pa onda dalje”, rekao je trener OK “Borac” Mišo Marjanović.

“Ove godine se pojavljuje ekipa “Borca” koja je kvalitetnija nego prošle sezone, tu je i ekipa “Kaknja”. Mislim da će ove sezone biti dosta zanimljivije nego prošle, kada smo mi zaista dominirali. Nadam se da ćemo dominirati i ove sezone, ali vjerujem da će biti dosta zanimljivije”, rekao je trener OK “Mladost” Ljubiša Ristić.

Sistem takmičenja i ove sezone isti je kao i prethodne. Nakon ligaškog dijela, dvije ekipe sa začelja napustiće elitni rang, dok ostalih osam ide u plej of.