Počeo štrajk u ŠG “Jahorina”

Radnici Šumskog gazdinstva Jahorina Pale počeli su generalni štrajk, potvrdio je za ATV predsjednik sindikata Šumarstva Vlado Pavlović.

Kaže da je uprava preduzešća pogazila obećanje koje je dala na sastanku u ministarstvu a to je uplata četiri prošlogodišnje plate. Dobili su tvrdi samo dvije od kojih je jedna bez doprinosa, pa je štrajk bio jedino rješenje. Ta vijest iznenadila je Stevu Mirjanića, koji je generalnom direktoru naredio da isplati radnike.

To morate pitati generalnog direktora “Šuma”. Dogovoreno je da se to realizuje i njega to pitajte mislim ako to nije realizovano da je on odgovoran u tom slucaju”, kaže Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Generalni direktor Risto Marić tvrdi da je sve uredu. Objašnjava da je uprava gazdinstva od drvoprerađivača pokupila avanse i isplatipla dvije plate. I ostale će uskoro, pa demantuje navode da su radnici u štrajku.

“Radnici ŠG Pale ne štrajkuju. Oni su samo dali upozorenje ako im se ne isplati zapostale plate će da počnu sa štrajkom od 30. januara. Oni su primili dvije plate. A to što Vlado Pavlović zloupotrebljava radnike ŠG “Jahorina Pale” pa on koristi mandat koji mu ne pripada”, ističe Marić.

Ko zaista štrajkuje vidjeće se koliko prekosutra, jer u ponedeljak isitče rok koji su radnici postavili Upravi da im isplati sva dugovanja. Vlado Pavlović tvrdi da je štrajk na snazi i da uprava očajnićki pokušava da ga prekine.

Menadžment preduzeća pokušava da osnuje paralelni sindikat. Juče su na teren poslali neke vrste instrukcija da se razbije ovaj sindikat. Štrajk radnika ŠG Pale je uredno objavljen. Znači poslije štrajka upozorenja gdje su tražili plante za septembar, oktobar, novebmar, decembar. To nije ispunjenio i onda su oni zakazali štrajk i on je počeo”, poručuje Pavlović, predsjednik Sindikata šumarstvam, prerade drveta i papira.

Pavlović kaže da će se u ponedjeljak štrajku priključiti i radnici gazdinstva iz Rogatice ako ni oni ne dobiju zaostale plate. Direktor mu odgovara da sindikalni izbori u preduzeću tek slijede i da se dobro pripremi.

Vjetar u leđa Risti Mariću ovaj put daće koalicioni partneri koji su, čini se, nakon tajnog sastanka o javnim preduećima riješili nesporazume.

Zato direktor Jahorine Ranko Ćeranić neće u proteste sa radnicima kao prošli put, jer tvrdi da uprava poštuje dogovor, a za štrajk u soptsvenom preduzeću, kaže, nije ni čuo.