Počeo otkup pšenice, mlinari nude manje nego prošle godine

Pregovori o otkupnoj cijeni nisu imali efekta. Mlinari u Semberiji počeli su sa otkupom pšenice. U bijeljinskom Žitoprometu ratarima nude cijenu koja je nešto manja od prošlogodišnje, ali tvrde da je takvo stanje na tržištu.

“Zvanično cijena pšenice nije formirana na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Mi smo izašli sa cijenom orjentaciono od 30 do 32 feninga po kilogramu. Krenuo je otkup. Mi već sedam dana primamo pšenicu”, rekao je Tomo Tomić, direktor Žitoprometa.

I to je cijena koja je za jedan do tri feninga niža od prošlogodišnje. Iako su rod i posijane površine manje, zbog veće proizvodnje u susjednoj Srbiji nudi se niža otkupna cijena. Žitoprometova ponuda od 30 do 32 feninga ipak je veća od 27 feninga koliko su mlinari nudili na posljednjem sastanku u Vladi. Zato već sada mnogi ratari ne planiraju da u ovom trenutku prodaju požnjeveno.

Među njima je i Rado Barburić iz Semberije.

“Ovaj ječam ćemo iskoristiti. Imam svinja, jednu manju farmicu kući pa ćemo to iskoristiti u hranu. Možda pšenicu prodam. Kad pogledaš one mekinje što su ostatak od pšenice, što se izbacuje one su negdje četrdesetak maraka, a nama po trideset i neki fening plate pšenicu”, priča Rado.

Iz SDS-a su čak predlagali da kompletan rod otkupe Vlada i Robne rezerve ili da bar plate skladištenje, jer će se, smatraju, u drugom dijelu godine pšenica moći znatno skuplje izvesti u Tursku.

Prijedlog je Vlada odbacila pa dok čekaju dogovor sa mlinarima ratari smišljaju taktiku.

“Dok nama budu mlinari otkupljivači određivali od nas nema ništa i bude pušten uvoz teško ćemo mi neku dobit veliku imati”, kaže Mihajlo Maletić, ratar iz Semberije.

Baš zbog Srbije koja ima ogromne viškove bilo je i prijedloga da ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH uvede privjeremenu zabranu uvoza.

Ideja je ipak odbačena pa sve zavisi od dogovora ratara i mlinara koji bi na poziv ministarstva poljoprivrede ponovo za isti sto mogli sjesti narednih dana.