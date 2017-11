Počele konsultacije o budžetu: Poslodavci prvi u Vladi!

Prvi u red stali su poslodavci. Tražili su mnogo, ali su poslije dvosatnih pregovora ostali kratkiih rukava.

Vladi predlažu smanjenje javne potrošnje. Traže rasterećenje privrede kroz smanjenje poreskih i neporeskih davanja. Pozitivan odgovor nisu dobili. O svemu onom što su stavili na sto, zajedno sa refundacijom trudničkih bolovanja, razgovaraće, kažu, na nekim budućim sastancima.

“Vlada je od nove godine predložila da nezaposlene majke imaju zagarantovana primanja, to je nešto što je Vlada dobro uradila, ali nije dobro da to ide na teret zaposlenih majki. Mi smatramo da treba naći u budžetu novac i za to i da se i trudničko bolovanje u cjelosti u bruto iznosu refudira – to je svugdje u svijetu tako”, rekao je Dragutin Škrebić, Unija udruženja poslodavaca RS.

Uz smanjenje zbirne stope doprinosa poslovna zajednica traži i reformu javne uprave. Ministrima predlažu zaduživanje samo za projekte koji se sami otplaćuju – uz angažovanje domaćih kapaciteta.

“Kako i na koji način smanjiti opterećenje na privredu, kako i na koji način podići efikasnost svih onih koji su u funkciji potreba privrede, kako i na koji način definisati zakonske propise”, navodi Borko Đurić, Privredna komora RS.

Konsultacije u Vladi nisu najavljene pa ni snimanje nije bilo dozvoljeno. Prije ulaska u zgradu, susret sa privrednicima ministri su drugačije nazvali.

Pred novinare na kraju je izašla samo poslovna zajednica. Ministar Savanović štafetu je prepustio onima iza njega.

Na kraju izjava nije bilo, nego samo jedna fotografija sa sastanka i saopštenje za javnost iz ministarstva industrije.

Pored izlizanih fraza o smanjenju sive ekonomije, uvođenju jačih inspekcijskih kontrola i zaštite domaće proizvodnje – tamo stoji i obećanje da će razmotriti prijedloge poslodavaca.

Nakon njih na konsultacije sutra sižu i sindikalci. Ranije su podvukli da i oni traže rasterećenje privrede, ali u korist povećanja plata. Bar ako je suditi prema ranijem objašnjenju ministra finansija ta opcija im pada u vodu i prije pregovora.