Počela sanacija Zelenog mosta

Sanacija Zelenog mosta počela je danas, zbog čega je most do 30. juna zatvoren za saobraćaj, osim za vozila stanara u Ulici Branka Morače na dijelu od Kozarske ulice do Zelenog mosta.

Radovi, koji se izvode u okviru investicionog održavanja mostova, podrazumijevaju popravku oštećenog kolovoza i ograde mosta. Kako su potvrdili u Odjeljenju za saobraćaj i puteve – biće promijenjene kolovozne ploče koje su već pripremljene u radionicama.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije. Pješacima je omogućen prolaz. Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje.