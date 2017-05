Pobuna u SPS-u: Uticajnom Tončevu smeta Dačićeva lojalnost Vučiću

Predsjednik Skupštine opštine Surdulica i poslanik Socijalističke partije Srbije Novica Tončev izjavio je da SPS gubi identitet kao stranka i upozorio na opasnost da će nestati s političke scene.

Tončev je rekao da predsjednik SPS-a Ivica Dačić mora da shvati da kod velikog broja socijalista postoji opravdan strah da se SPS polako utapa u Srpsku naprednu stranku.

“On to ili ne vidi ili zatvara oči pred ovom činjenicom. SPS mora jasno da se profiliše kao stranka koja ima svoj program i ideologiju. Nešto po čemu ćemo se razlikovati od drugih stranaka, pa i od SNS-a”, rekao je Tončev.

Prema njegovim riječima, u SPS-u je nametnut jedan vrijednosni kriterijum: dobar si onoliko koliko hvališ premijera Aleksandra Vučića i SNS.

“To je sistem po kome se napreduje u stranci. Ja to ne prihvatam i zato sam valjda još kandidat za potpredsjednika. Cijenim to što Vučić radi, ali ako saradnja sa SNS-om podrazumijeva da meni, u Surdulici, naređuje Dragan Stevanović Boske ili neko drugi iz SNS-a, izvinite, neće moći. A čini mi se da Dačić ne samo od mene, nego i od drugih socijalista na sličnim pozicijama, baš to očekuje”, rekao je Tončev.

