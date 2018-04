Poboljšajte seks, rasplamsajte strasti jednostavnim trikovima

Nisu ovo savjeti za koje prije niste čuli i vjerovatno su vam negdje urezani u pamćenje, ali vrlo često zaboravljate da ih primijenite ne znajući da vam mogu biti kec u rukavu. Pri tom, ne mislimo da mu preko seksa privučete pažnju, naprotiv. U nastavku slijede savjeti koji će seksualni život damama podići na novi nivo, a što se tiče ljubavi i pažnje, to morate zaslužiti na drugi način.

Jasno i glasno kažite šta želite.

Da bi do kraja bio zadovoljen i zadovoljan u krevetu, mora da zna da je i njegova draga zadovoljena. Zato nemojte ćutati, glumatati, cenzurisano uzdisati ili ponavljati glupe fraze koje ste čule u pornićima nego mu recite – šta vam se sviđa, šta ne, šta biste voljeli da vam radi u krevetu. Svaka vagina je drugačija pa i najiskusnijim muškarcima ponekad treba malo navođenja kako bi se osigurao užitak.

Kada ga oralno zadovoljavate, ne izbjegavajte pogled.

Ako frajerima nešto smeta, to je kad žena tokom oralnog seksa ne podiže glavu ili stalno prebacuje kosu preko lica. Jeste li se zapitali zašto vam on svako malo odmiče kosu dok ga zadovoljavate. Želi da vas vidi. Iako je zbog “tehničkih poteškoća” tokom oralnog seksa prilično nezgodno uspostaviti kontakt očima, muškarce to pali. “S vremena na vrijeme u toku akcije pogledajte u njegovom smjeru i uputite prodoran i požudan pogled.

Budite vi ta koja će predložiti neku perverziju (na primjer analni seks).

Čak i ako sve ostane samo na razgovoru, ideja će ga uzbuditi. Mnoge djevojke su znatiželjne i željele bi da isprobaju analni seks, ali se ne usuđuju da pitaju prve i započnu takvu seksualnu igru jer se plaše šta će partner pomisliti o njima. Sve najbolje. Takva inicijativa može ga samo oduševiti jer su svjesni da je analni seks nešto što žena neće poželjeti sa svakim ili često. Shvataju to kao privilegiju.

Ubacite faktor iznenađenja.

Pokažite svom partneru da ga želite. Zaustavite lift na deset minuta kad se vraćate kući u sitne sate, prođite mu nogom po bedrima dok u restoranu čekate račun ili ga povucite sa staze za trčanje u obližnju šumicu. Život je prekratak da biste bile plašljive i stidljive.

Nemojte misliti da njega ljubav ne zanima.

Ako mislite da frajere koji često mijenjaju žene ne zanima ljubav, varate se. Samo su izbirljiviji i treba im duže da se odluče na “obavezu”.

