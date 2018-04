Pobjednik trke “Beograd – Banjaluka Gašper Katrašnik

Mladi Slovenac Gašper Katrašnik apsolutni je pobjednik 12. izdanja biciklističke trke Beograd-Banjaluka. Nakon jučerašnjeg trijumfa na prvoj dionici trke od Beograda do Brčkog, rutu od Teslića do Banjaluke u dužini 180 km Katrašnik je prešao za tri sata i 56 minuta. To mu je ujedno i prvi trijumf na međunarodnim takmičenjima čime je sa pravom zadužio pobjedničku žutu majicu.

“Trka je bila vrlo brza kao i juče, ali je ostatak ekipe odradio odličan posao. Mnogo sam srećan zbog pobjede, a ova dva dana pamtiću dok sam živ. Znao sam da sam u dobroj formi, ali to nije garant za dobar rezultat. Ipak, sve mi se poklopilo”, kaže Katrašnik.

U drugoj etapi drugoplasirani takmičar je bio Perez Herman Nikolas Tivani, a trećeplasirani Erik Laton. Organizatori zadovoljno poručuju da je trka kvalitetom i kvanitetom učesnika premašila sva očekivanja. Jer, radi se o sportskom događaju najviše kategorije.

“Za grad je interesantno i važno da se afirmiše na međunarodnoj sceni. Podržaćemo i 13. trku za koju se nadamo da će se podići na stepenicu više”, rekao je gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

Vladimir Kuvalja, direktor trke Beograd-Banjaluka, kaže da je Grad Banjaluka zajedno sa predsjednikom Srpske dao najveću podršku.

“Zadovoljan sam svime što se desilo i radićemo da budemo sve bolji. Evro sport je objavio rezultate prve i druge etape, oni su spremni i žele da rade trku Beograd-Banjaluka”, kaže Kuvalja.

Na 12.izdanju biciklističke trke “Beograd-Banjaluka” pravo nastupa imale su samo profesionalne ekipe i reprezentacije, pa su ljubitelji biciklizma imali priliku da uživaju u pravom sportskom spektaklu.

Ovogodisnja trka ujedno je bila i posljednja u karijeri za učesnika Olimpijskih igara Nebojšu Jovanovića, člana Partizana. Učestvovao je na svim dosadašnjim trkama, a ovogodišnju 12. izabrao je da odveze svoje posljednje takmičarske krugove. Tako je spuštena zavjesa na biciklistički karavan, koji je još jednom potvrdio da je bez konkurencije u regionu.