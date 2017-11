Pljušte uvrede između Ognjena Amidžića i Vlade Gorgieva!

Vječiti zavodnik Vlado Georgiev i voditelj Ognjen Amidžić imali su žestoku raspravu na društvenoj mreži Tviter.

Verbalni okršaj započeo je tvitom koji je napisao Ognjen Amidžić.

“Da sam veliki gospodin govori činjenica da Georgiev danima boravi u mom restoranu, a niko ga nije napu*io ku*cem ili pljunuo u jelo”, napisao je voditelj na svom Tviteru.

Međutim, ni Georgiev nije ostao dužan voditelju.

“Tvoj restoran? Nemoj da lažeš grebatoru, to drže ozbiljni ljudi koji su vrlo ok, osoblje je top. Možda si mislio da si gospodin, ali sam to ja”, odgovorio mu je Vlado Georgiev.

Ipak, Ognjen je ostao pri svome.

“Raspitaj se slobodno”.

Kao što je i običaj, u svađu su se uključili i pojedini tviteraši.

(Alo)