Plenković reagovao zbog izjave Mektića o prisluškivanju

Lukač: Ne znam da li je Mektić gledao neki Rambo film, ali nije me spasio na ratištu

Tražiću hitnu istragu afere prisluškivanja hrvatskih zvaničnika od strane Bosne i Hercegovine, poručuje hrvatski premijer na tvrdnje tamošnjih medija da Obavještajna agencija BiH prisluškuje hrvatske zvaničnike.

Andrej Plenković iz Njujorka poručuje da je hitno razgovarao sa prvim čovjekom hrvatske obajveštajne agencije. Aferu prisluškivanja dovodi u vezu sa izgradnjom mosta na Pelješcu i ponavlja da neće odustati od izgradnje.

“Ljuti li vas potvrda o prisluškivanju hrvatskih funkcionera? U svakom slučaju mogu reći da to nije dobro i da je to nešto za osuditi, ali kažem ja u ovom trenutku odavde ne mogu reći da imam kompletne informacije. Ja očekujem jedan temeljan izvještaj prije svega od naše bezbjednosno obavještajne agencije na tu temu. Čuo sam se sa direktorom i kad se vratim, a mi popodne krećemo za Zagreb, to će biti jedna od prvih stvari koju želim pokrenuti”, rekao je Plenković.

Zbog izjave koja je podigla dosta prašine u hrvatskoj javnosti, ministar bezbjednosti BiH i danas je gasio vatru. Špijunska afera ne postoji, a sve što radimo, radimo unutar Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom, odgovara Dragan Mektić.

Uvjeren je Dragan Mektić da su pojednici iz BiH u sprezi sa pojedincima u inostranstvu, pokušavajući tako da ovladaju strateškim ekonomskim interesima BiH.

“Po tom osnovu smo prikupljali podatke duži vremenski period i preduzimali sve ono što nam je omogućio Ustav BiH. Ništa nismo radili izvan Bosne i Hercegovine. To ovi koji su raskrinkani i pogođeni ovim što mi znamo pretvaraju u nekakvu obavještajnu aferu. Niko od institucija i pojedinaca Republike Hrvatske o tome ne govori kao aferi”, kaže Mektić.

Zboag afere prisluškivanja treba što prije uspostaviti sistem parlamentarnog nadzora nad radom OBE, poručuje ministar unutrašnjih poslova u Vladi Srpske. I Dragan Lukač traži istragu i poručuje Mektiću da obavještajne službe ne smiju raditi za lične interese.

“Ministar Mektić je juče upravo na jedan način potvrdio, pa poslije demantovao ovu priču. Svakako da treba da postoji nadzor nad radom obavještajne agencije, a vidimo da sad ni to ne funkcioniše na nivou zajedničkih organa. Jedna takva agencija mora da radi za čitavu Bosnu i Hercegovinu, a ne za određenu stranku ili pojedine političare, i u svakom slučaju mora da se stavi pod kontrolu. Ovo zaslužuje jednu temeljnu istragu”, rekao je Lukač.

Dragan Mektić odgovara da je i hrvatskoj strani sve već objasnio i da će u BiH uskoro doći direktor Obavještajne službe Hrvatske Daniel Markić.

U sve se uključio i visoki predstavnik Valentin Incko koji pozvao nadlžne organe da provjere sve navode vezane za aferu prisluškivanja.