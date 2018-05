Play Media Day 03 predstavlja tri zanimljive diskusije

Paneli: Game of Thrones, Influenseri i Žene na vodećim pozicijama kreativne industrije!

Play Media Day 03 predstavlja tri panel diskusije koje će, ističu organizatori, privući veliku pažnju posjetilaca regionalnog komunikacijskog događaja, koji će se 08. juna održati u Banjaluci!

Panel “Game of Thrones – medijski fenomen” prisutnima će otkriti šta ovu seriju čini toliko privlačnom. Iako je “Igra Prestola” zapravo dobrim dijelom njena refleksija, čar ove serije leži negdje drugdje. Posjetioci će imati priliku da saznaju sve o fenomenu “Igre prestola”, razlogu zbog kojih se autor knjige Džordž R. R. Martin, odlučio na interpretaciju srednjeg vijeka u svom kapitalnom djelu, o metaforama i idejama koje se, kroz seriju iz domena popularne kulture, plasiraju javnosti, o odnosu učesnika prema tekstualnom predlošku i njegovoj adaptaciji za male ekrane i mnogim drugim zanimljivostima. Učesnici panela su: Monika Ponjavić, filmska i TV kritičarka, Branislav Predojević, novinar, Dejan Matijević, psiholog, i Đorđe Mandrapa, arhitekta i ekspert za istorijsku rekonstrukciju.

Ovogodišnji događaj će činiti i još dva atraktivna panela. Jedan od njih ugostiće uspješne influensere i influenserke regiona, dok će drugi predstaviti uspješne žene na vodećim pozicijama u oblasti kreativne industrije!

U doba digitalnih medija i društvenih mreža smatra se da publika više vjeruje sadržaju koje plasiraju influenseri, nego tradicionalni oglašivači. Fenomen ovakvog oblika promocije i marketinga ruši sva tradicionalna pravila komunikacije i uloga influensera postaje sve relevantnija.

Poznata blogerka i novinarka iz Beograda Branislava Antović će moderirati panel “The Power of Like” kojeg će činiti Erna Saljević, u online svijetu poznatija kao „Diva is Back“ iz Sarajeva, Milan Vučićević koji je na društvenim mrežama već dugi niz godina prisutan pod pseudonimom “Nichim Izazvan” iz Beograda, Nataša Gardašević, koja je u kratkom periodu izgradila svoj brend “Njezvanova”, iz Podgorice, ali i Petra Mamić, popularna “Skitnica” iz Bjelovara. Influenseri će prisutnima otkriti koliko im je ovakav vid popularnosti i zarade donio benefita, kao i koliko je teško bilo izgraditi vlastiti brend, ali i ponuditi kvalitetnu saradnju potencijalnim klijentima.

Prisutni će saznati i da li poznati influenseri mogu da se bave samo ovim poslom ili im ovakav vid komunikacije služi za dodatni izvor prihoda. Diskutovaće se i o potrebi brendova za angažovanjem influensera, aktuelnim trendovima, ali i budućnosti ovakvog vida promocije, kao i da li je posao influensera postalo novo zanimanje.

Treći, ali ništa manje važan panel će činiti neke od najuticajnijih žena na vodećim funkcijama kreativne industrije regiona.

Kreativna direktorica agencije Play Team i direktorica programa Play Media Day Dijana Tepšić će moderirati panel “Žene na vodećim pozicijama kreativne industrije” koji će činiti pet uspješnih žena, koje su imale viziju i postigle veliki uspjeh u agencijama koje vode.

Sara Mekinc – Pristop, Ljubljana, Jana Savić Rastovac – McCann, Beograd, Sanja Đekić – Mediacom CE, Zagreb, Anita Todorović – Whole In One Communications, Beograd, zajedno sa Dijanom Tepšić diskutovaće o izazovima kroz koje su prošle ove uspješne žene na putu do ličnog i profesionalnog uspjeha. Otkriće nam koliko je izazovno biti žena na vodećoj poziciji.

Pored IT industrije, kreativna industrija je najbrže rastuća industrija u svijetu. Panelistkinje će diskutovati i kakav uticaj na razvoj kreativne industrije imaju žene.

Još nešto više od mjesec dana je ostalo do Regionalnog komunikacijskog događaja Play Media Day 03, koji će se održati 08. juna u Banjaluci, u jedinstvenom prostoru Muzeja savremene umjetnosti RS. Više informacija o događaju, kao i o dostupnim kotizacijama možete pronaći na www.playmediaday.com. Komunikacija je beskonačna!

(PR)