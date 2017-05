Plavi patlidžan borac protiv tumora

Plavi patlidžan trebalo bi mnogo više jesti, jer zdravstveni stručnjaci kažu da je ovaj patlidžan jedna od najljekovitijih vrsta povrća. Ima preventivno, ali i kurativno djelovanje na ljudski organizam.

Osim što je tako neutralnog ukusa i liči na meso (pa je veliki izazov za kreativne kuvare i kuvarice), plavi patlidžan je i veoma dobar za zdravlje ako se koristi sa što manje masnoća. Sam je gotovo dijetalan, u stotinu grama ima samo od 26 do 29 kalorija, pa ako se jede pečen, kuvan ili pržen na minimumu masnoće, utiče na mršavljenje budući da sadrži gotovo 93 odsto vode i dosta vlakana koja podstiču varenje.

Međutim, mnogo je značajnija njegova funkcija antioksidansa, pošto obiluje antocijanom, nasuninom i flavoninom, poznatim antioksidansima. Djeluje protivupalno, antialergijski i u borbi protiv slobodnih radikala i kancerogenih materija. Treba li podsjećati da su antioksidansi najveći čuvari ćelija od oštećenja i propadanja?

Što se srca tiče, ono se raduje patlidžanu. Celuloza tjera digestivni trakt na rad, a pektin snižava holesterol. Fitohemikalija saponin štiti organizam od alergija, trovanja, upala, raka. Iz Amerike stiže naučno potvrđena vijest da patlidžan, pun vlakana, minerala i hipoglikemičkih enzima, istovremeno reguliše i nivo šećera u krvi. Osim toga, zaustavlja duže, dosadno i opasno krvarenje iz nosa.

Kako se uzgaja plavi patlidžan?

Najvažniji uslovi za uzgoj su – sunce i toplota, a zatim zalivanje, odnosno da ima dovoljno vlage i po tome je vrlo sličan paprici. Uzgajate ga iz pikiranog rasada i to nakon što prestanu mrazevi. Zasadite rasad u redove razmaka 70 cm, s tim da u redu jedna od druge budu udaljene oko 40 cm. Bilo bi najbolje da se u jamice (odžake) stavi i stajsko đubrivo kao prvi sloj, a kasnije se može dodavati mineralno đubrivo.

Nakon što ih zasadite u jamice i zatrpate zemljom, zalijte ih s najmanje jedan litar vode. Nemojte žuriti s prvim okopavanjem – učinite to tek tri do četiri nedelje nakon sadnje i nemojte ga saditi stalno na istom mjestu jer će dati slabiji rod. Sadite ga na zemlji na kojoj su predusjevi bile rotkva, salata ili mladi luk, a izbjegavajte mjesta gdje ste uzgajali paradajz ili krompir. Tokom uzgoja bilo bi dobro orezivati i prikraćivati vrhove listova biljke. Vrhove kratite kada patlidžan razvije od pet do šest plodova. Grane koje ne donose cvijet odstranite.

(novosti)