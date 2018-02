Plata poslanika u Parlamentu 2450 KM plus 500 KM za troškove rada!

Stavili smo tačku na aferu sa prebacivanjem para na račun supruge Nedima Čivića, poručuju iz koalicije Domovina. Proveli su istragu i donijeli zaključke o kojima ne bi da govore, a pare će kažu od sada trošiti u skladu sa pravilnikom.

Nedim Čivić donirao je jednu platu za liječenje bolesnog dječaka, a aferu sa curenjem dokumenata koju je pripisivao kolegama iz kluba, već je zaboravio. Sve će kaže ubuduće biti transparentno.

“Vrlo mali dio tih sredstava uzmu poslanici. Ja ne bježim od toga da se javnosti objelodani to koliko smo ukupno potrošili. To nisu neka sredstva, zaista to je mizerno. Mi možda u godini dana obzirom da je naš klub mali možemo 400-500 maraka imati za svoje troškove, ali to je u godini dana. S obzirom da su evo česta zasjedanja Narodne skupštine dio sredstava se izvuče”, rekao je Nedim Čivić, poslanik Kluba koalicije Domovina.

Prosječna poslanička plata je 2.450 maraka plus 500 maraka za troškove rada koje mora da pravda šefu kluba računima za hranu i gorivo ili učešće u humanitarnoj akciji. Sudeći po tvrdnjama klubova većina političara upravo se i bavi humanitarnim radom, a šefica kluba DNS-a kaže da joj pored toga poslanici uglavnom dostavljaju račune za gorivo i telefon.

“Kao i za plaćanje hotela i hrane narodnih poslanika koji dolaze u dane van skupštinskog zasjedanja s jedne strane a s druge strane vršeći svoje poslaničke obaveze. Jedan dio sredstava prebacujemo na račun stranke”, navodi Spomenka Stevanović, šef Kluba poslanika DNS-a u Narodnoj skupštini RS.

“Nisu redovne uplate pogotovo kako se budžet slabije puni. U prvoj polovini godine i mi u prva tri četiri mjeseca uglavnom ništa ne dobijemo sredstava, al se to namiri. Jedan dio sredstava ide kao uplata partiji članarina narodnih poslanika, jedan dio sredstava ide u različite vrste humanitarnih aktivnosti”, pojašnjava Miroslav Brčkalo, šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS.

Osim klubova humanitarnim radom bave se i samostalni poslanici koji troškove pravdaju sami sebi. Tako radi i Adam Šukalo iako je u klubu PDP-a. Kaže da je lakše klubovima, jer imaju vozača i auto dok on sam snosi troškove rada na terenu, a tako je bilo i dok je postojala poslanička grupa Napredna Srpska.

“Moram da napomenem da poslaničke grupe za razliku od poslaničkih klubova nema svoj automobil za korišćenje tako da za naš rad i sve ostalo smo koristili lične automobile i troškovi su u tom kontekstu išli na troškove goriva i uplate za humanitarne svrhe. Bila je jedna uplata sportskom klubu koja je zaista otišlča u taj sportski klub u Gradišku i nije za neko pranje novca i tako nešto”, navodi Adam Šukalo,poslanik Kluba PDP-a u Naordnoj skupštini RS.

Na zahtjev revizora skupština je tačno definisala koje troškove poslanicima plaćaju građani.U SNSD-u nisu htjeli da komplikuju pa su sve svakom poslaniku podjelili šta mu pripada i na to platili obaveze. Ostali šefovi tvrde da imaju troškove i da pare ne uplaćuju lično poslanicima.