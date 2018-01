Planiraju graditi parkinge kod UKC-a u Banjaluci

Zakrčeni trotoari i parkinzi kod UKC-a u Banjaluci, uskoro bi mogli postati prošlost. U planu je izgradnja tri parking garaže sa oko 2.200 parking mjesta, kažu gradske vlasti.



Kolaps na parkinzima svakodnevna je slika na UKC-u. Slobodno mjesto na parkingu prava je lutrija. Izgradnja parking garaža upravo na ovom mjestu, riješilo bi muka mnoge vozače.

Muka bi se riješio i Milan Kalkan koji na Paprikovac dolazi svaki mjesec.

U osamdesetim godinama nije lako kružiti okolo i tražiti parking, kaže Milan.

“A to bi trebalo da bude obavezno. Jer nema se gdje stati, ni parkirati, ni bolesnika izvesti. E to je to u pitanju. To bi trebalo uraditi što hitnije. Jer ovo je mjesto koje zaslužuje to”, kazao je Kalkan.

Vozači često zbog nedostatka parkinga parkiraju i tamo gdje nije dozvoljeno. Milan Ljubčić iz Laktaša kaže da je kružio pola sata oko bolnice i nije našao mjesto.

Zato je, kaže bio primoran da se nepropisno parkira.

“Pa nije ni ovo uredu kako sam stao. Ali mora se tako, čekam da neko izađe pa ću negdje se parkirati ponovo. Nije samo ja, imate ovdje dosta ljudi oko auta čekaju da se prebace. Ja sam jutros pola sata čekao dok sam našao mjesto da se parkiram”, rekao je Ljubičić.

Iz Gradske uprave kažu da će se dvije garaže nalaziti sa desne strane na ulazu u Klinički centar, gdje već postoji parking. Treća je planirana iza zgrade Nuklearne medicine. Grad će, kažu, uraditi svoj dio posla, a na Kliničkom centru je da obezbijedi sredstva i počne sa izgradnjom.

“Što se tiče grada i procedura, oni mogu odmah nakon usvajanja, osam dana nakon što se objavi se u službenom glasniku, odmah donijeti zahtjev, odmah donijeti urbanističko-tehničke uslove, samim tim i projekat za građevinsku dozvolu”, rekao je Slobodan Stanarević, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje.

Izgradnja parking garaža mogla bi početi polovinom ove godine, kažu gradske vlasti. U planu imaju i izgradnju saobraćajnica u ovom dijelu, kako bi protok saobraćaja bio bolji.