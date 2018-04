Plan za povećanje plata vojnicima: Budžetskim korisnicima manja osnovica

Osnovica za obračun plata zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine mogla bi da bude smanjena između dvije i tri marke i to zbog najavljenog povećanja plata vojnicima Oružanih snaga, potvrđeno je ATV-u u Ministarstvu odbrane.

Računaju na solidarnost zaposlenih u bh. ministarstvima, agencijama, upravama i komisijama. U ministarstvu ne očekuju pobune zbog eventualnog smanjenja osnovice. Ukoliko se to, ipak, desi, imaju i plan B.

“Ako ne bi došlo do tog smanjenja, mi ćemo značajan dio iz vlastitih sredstava, samim tim što je pregledom odbrane smanjen broj profesionalnih vojnih lica sa 10 hiljada na 9200. I to je jedan od izvora. Naravno da ćemo u ovoj godini uraditi sve da što prije dođe do toga, jer stvarno imaju najnižu platu”, navodi Boris Jerinić, zamjenik ministra odbrane BiH.

Razumijevanje sigurno neće stići od gotovo 2500 radnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Novoosnovani sindikat već je pisao Savjetu ministara i najavio da neće pristati na treće umanjenje osnovice. Tvrde da su od 2012. godine na istoj plati i da je osnovica već u dva navrata “rezana” sa 535 na 495, a potom i na 475 maraka.

“Smatramo da je to neprihvatljivo, iako nemamo ništa protiv toga da se vojnicima povećaju plate, ali smatramo da treba naći neki drugi način, a ne ići u ovom smijeru, jer ovo je nešto što zaista ugrožava sve zaposlene u UIO”, kaže Ana Mrnjavac, predsjednica sindikata UIO BiH.

Savjet ministara trebalo bi da utvrdi model finansiranja. Na današnjoj sjednici o tome nije bilo govora. Poručuju da se obratimo Ministarstvu finansija i trezora BiH, odakle odgovaraju da su svoje već rekli ovogodišnjim budžetom nije planirano nikakvo povećanje plata, a ukoliko bi se zakon primjenjivao, osnovica definitivno mora da se smanjuje.

Izmjene Zakona o platama koji je nedavno usvojen u Predstavničkom domu bh. Parlamenta, predviđaju povećanje plata vojnicima i podoficirima od 50 do 80 maraka, ne bi li se one konačno približile zaradama policijskih službenika. Za to bi, prema procjenama predlagača, trebalo obezbijediti dodatnih devet miliona i 327 hiljada maraka godišnje.