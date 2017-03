Pjongjang: Zajedničke američko-južnokorejske vojne vježbe vode u rat

Sjeverna Koreja je danas upozorila da zajedničke američko-južnokorejske vojne vježbe vode Korejsko poluostrvo i sjeveroistočnu Aziju u “nuklearnu katastrofu”.

Sjevernokorejski ambasador u UN Dža Song Nam naveo je u pismu upućenom Savjetu bezbjednosti UN da su zajednički manevri, koji su počeli 1. marta, “najskriveniji manevri nuklearnog rata” i mogu izazvati “stvaran rat”.

Prema njegovim riječima, zbog manevara, situacija na Korejskom poluostrvu ponovo je na ivici nuklearnog rata.

Nam je od Savjeta bezbjednosti zatražio razgovore o američko-južnokorejskim manevrima.

On je naglasio da, ukoliko Savjet bezbjednosti UN bude ponovo ignorisao zahtjev, to će pokazati da je to rijelo samo “političko oruđe” SAD.

Nam je administraciju predsjednika Donalda Trampa optužio za “ekstremnu” antisjevernokorejsku politiku.

(Srna)