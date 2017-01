Pješke stigla do Južnog pola VIDEO

Nakon 69 dana hoda, 51-godišnja Poljakinja Malgorzata Vojtačka uspjela je stići do Južnog pola, prenose poljski mediji.

On je tako postala prva žena koja je ostvarila takav pohod nakon Francuskinje Lorens de la Feriere kojoj je to uspjelo 1997. godine. Malgorzata je hodala na skijama 1300 kilometara dok je na sankama vukla opremu, šator i hranu preko prevoja visine do 2700 metara da bi potom stigla na Južni pol na visini 2835 metara.

Dnevno je u prosjeku prelazila po 20 kilometara. “Život je lijep, vrijedilo je”, kazala je kad je stigla na cilj.