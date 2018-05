Pješčane oluje odnijele najveći broj života u posljednjih 20 godina! VIDEO

Najmanje 125 ljudi poginulo je u pješčanim olujama na sjeveru Indije, dok meteorolozi upozoravaju da bi vrijeme tek trebalo da se pogorša, prenosi BBC.

Osim toga, kako navode, riječ je najvećem bilansu žrtava neke oluje u posljednjih 20 godina, a broj mrtvih bi tek mogao da raste u narednim danima.

Dramatic video shows a wall of dust sweeping across a northern Indian city. Dust storms have been responsible for at least 77 deaths in Northern India Thursday. https://t.co/Qy20ijVyWm pic.twitter.com/NAWnCkZ29A

Indijski meteorolozi navode da slijedi još oluja i da bi “ljudi trebalo da budu upozoreni“.

Najviše su pogođene dvije savezne države na sjeveru zemlje – Utar Pradeš i Radžastan.

Footage of deadly and powerful #duststorm and rain swept toward the parts of #Bikaner in the north and western India at least 110 people were killed and over 160 injured people in rain and dust storms with wind speed up to 80mph. pic.twitter.com/lMjdVO75k3

— Joint Cyclone Center (@JointCyclone) May 3, 2018