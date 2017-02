Pješaci češće krše propise, vozači uglavnom poštuju novi zakon

Slavojka Škrbić juče je sa djetetom prelazila pješački prelaz u banjalučkom naselju Borik razgovarajući na mobilni telefon. Kada su joj policajci prišli i pitali je da li zna koji prekršaj je napravila bila je zbunjena.



Kaže da nije upoznata s novim propisima. Policajci su joj objasnili da za telefoniranje na pješačkom prelazu slijedi kazna od 40 KM, a ona je obećala da se ovo neće ponoviti.

“Nezavisne” su juče na terenu s policijskom patrolom, koju su činili policajci Dalibor Kutić i Ranko Doveden, provjerile kako se ponašaju učesnici u saobraćaju u najvećem gradu RS prvog dana stupanja na snagu novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja u BiH, kojim je predviđeno strože kažnjavanje vozača i pješaka.

Biciklista Branislav Kovačević držao je ruke u džepovima za vrijeme vožnje bicikla u banjalučkom naselju Borik, pa ga je policajac Doveden zaustavio i upozorio da je novim zakonom predviđena kazna od 40 KM za taj prekršaj. Jedna djevojka je na istom mjestu prešla trotoar sa slušalicama u ušima. Nije čula dozivanje policajca Dovedena, koji ju je tek dvadesetak metara od pješačkog prelaza stigao i upozorio šta je učinila. Ona kaže da nije bila svjesna da čini prekršaj, ali da joj je sad jasno šta je napravila.

Za razliku od pješaka, vozači su se ipak mnogo više pridržavali pravila i, kako kažu, upoznati su s novim represivnim mjerama u saobraćaju.

Jovica Popović, vozač kojeg je patrola zaustavila kod prijedorske petlje u Banjaluci, bio je vezan pojasom. On kaže da je upoznat s pooštrenim saobraćajnim propisima.

“Nas treba udariti samo po džepu da bismo poštovali propise. Ipak mislim da su nove kazne previsoke na osnovu primanja naših građana”, rekao je on.

I Aleksandar Stojanović kaže da je upoznat s novim odredbama zakona.

“Slažem se da treba povećati kazne, međutim previsoke su za naše prihode”, rekao je Stojanović.

Dragan Šikanjić je vozač već 17 godina i platio je samo jednu kaznu dosad. Kako kaže, djelimično je upoznat s novim kaznama. Ističe da je dobro zapamtio da su visoke kazne za nevezanje pojasa. Ipak, jedna gospođa koju je patrola zaustavila nije bila vezana. Kako nam je rekla, upoznata je s novim zakonom, svjesna je svoje greške i bila je spremna platiti kaznu. Nakon što su joj policajci oprostili prekršaj, jer se prvog dana stupanja na snagu “zakona godine” vozačima gledalo kroz prste, ona se uhvatila za novčanik u želji da “počasti” našu ekipu sa 20 KM, što smo naravno odbili. Policajci su je upozorili da to ne radi, potom je ona zavezala pojas i nastavila vožnju uz obećanje da će poštovati propise. Gotovo svi ostali vozači koje je patrola zaustavila bili su vezani, a na naše pitanje o novom zakonu odmah su pominjali previsoku kaznu za nevezivanje. Nije im bila jasna rasponska kazna od 100 do 300 KM za taj prekršaj pa su im policajci objasnili kako im oni mogu izreći kaznu od 100 KM na licu mjesta, a ukoliko se vozači tome protive, sud im može izreći višu kaznu – od 101 do 300 KM.

Dalibor Kutić, vođa saobraćajnog sektora grada Banjaluka, kaže da je tokom jučerašnje kontrole primjetno da je svijest vozača na visokom nivou.

“Od ukupnog broja kontrolisanih vozila oko 90 odsto vozača je bilo vezano pojasom, što je dobro”, kazao je Kutić i dodao da je primijećen najveći broj prekršaja od strane pješaka koji prelaze kolovoz koristeći mobilni telefon i slušalice u ušima, što je po novom zakonu nedopustivo i zato će policija u narednom periodu sankcionisati sve takve prekršaje.

Napominje da u ranijem zakonu to nije bilo propisano.

“Očekujemo da ćemo u narednom periodu suzbiti takvo ponašanje pješaka”, zaključio je Kutić, vjerujući da će primjena novog zakona dovesti do veće bezbjednosti i da će građani poštovati saobraćajna pravila.

Ranko Doveden očekuje da će vozači odsad više poštovati pravila.

“Od vozača se ne očekuju neka dodatna sredstva, poput uređaja, opreme ili atesta. Od njih se traži samo da poštuju ono što je propisano”, kaže on dodajući da će prvih dana policija samo preventivno djelovati.

CJB Prijedor: Nećemo u startu biti strogi

Dalibor Ivanić, načelnik CJB Prijedor, rekao je da novi zakon ima mnogo novina i da će biti potrebno vrijeme i policiji i učesnicima u saobraćaju da se prilagode novim propisima.

“Nećemo u startu biti strogi. Mnogo je tu novina. Treba prilagoditi i centralni registar novčanih kazni. Polako i preventivno upozoravaćemo učesnike na sve izmjene. Imamo dobro stanje bezbjednosti saobraćaja i pokušaćemo da ga održimo, a nećemo bježati ni od represije”, rekao je on.

